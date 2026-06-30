Gran “Opening” de SkyFest Benidorm

Ya está abierto SkyFest Benidorm. El público acudió este domingo a la fiesta de inauguración con entrada gratuita abierta a todos los públicosm “SkyFest Opening”, con la presentación del concierto “Los40 Playa Pop”, que tuvo la presentación del conocido locutor y showman Tony Aguilar, en el que actuaron, además de los DJs locales R3der, Miguel Romá, Furylo y Aitor Belda, solistas y bandas como David Otero, Bombai, Paula Koops, Adexe & Nau, Daniela Blasco, Malva, Denna, Kuve, Carlos Marco, Kenneth, Javi Crespo, Guille Toledano.

Además, la inauguración del SkyFest Benidorm destacó por su carácter benéfico con una causa solidaria, ya que gran parte del público pudo adquirir entradas especiales para la zona Front Stage, justo en primera fila del escenario principal. La recaudación obtenida de estas entradas ha destinado a la asociación Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico de la Marina Baixa), al centro ocupacional Doble Amor y a las Festes Majors Patronals de Benidorm.

Entre las personalidades presentes, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompañado por el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, miembros de la corporación municipal y, entre otros representantes institucionales, por la consellera de Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana, Marián Cano, además de varios destacados promotores musicales y de espectáculos del país, que también acudieron a esta cita inaugural, destacando las múltiples cualidades y posibilidades de un “espectacular recinto” como es SkyFest Benidorm.

Cabe remarcar que SkyFest Benidorm tiene dos escenarios, uno principal cubierto de gran formato, de 20 metros de ancho para eventos de hasta 25.000 personas, mientras que el escenario secundario, de 14 metros de ancho, será usado en eventos de pequeño formato con hasta 5.000 espectadores. Así mismo, en la puesta en marcha del recinto han participado más de 250 personas, con 40 trailers de material, entre producción, montaje, sonido, iluminación, seguridad, barras, restauración, comunicación, proveedores y personal operativo.

SkyFest Benidorm abre sus puertas con una multitudinaria fiesta inaugural y el concierto “Los40 Playa Pop”. / INFORMACIÓN

El recinto SkyFest Benidorm está preparado con zona de público general, zonas VIP (El Mirador, Levante y Poniente), palcos exclusivos, y Front Stage. En cuanto a restauración, SkyFest ofrece más de 100 metros lineales de barras distribuidos por el recinto para facilitar el servicio al público, y una zona de restauración con propuesta gastronómica vinculada al entorno local y mediterráneo. Además, los visitantes disfrutaron de la zona de relax, con hamacas, tumbonas y asientos corridos donde pudieron disfrutar de sus bebidas y comidas favoritas, destacando también por parte de los usuarios la comodidad de las instalaciones y la limpieza de la zona de aseos.

Preguntando al público asistente se pudo corroborar las buenas sensaciones que transmite el recinto de SkyFest Benidorm, destacando la “obsesión por la comodidad” del asistente, con muchos lugares para sentarse, disfrutar, charlar entre amigos o echarse.

"Para nosotros la experiencia es la cosa más importante. Cuando una persona entra en SkyFest tiene que sentirse cuidada, que vuelva a casa tranquilo y contento", aseguró el CEO de SkyFest Benidorm, Alex Fratini, añadiendo que “estamos muy ilusionados por el proyecto que ya es una realidad, y tengo que decir que el recinto está a la altura de lo que Benidorm merece, es una apuesta a largo plazo por la ciudad, no sólo para este verano, sino para los próximos cuatro y quién sabe si más”. Para finalizar, aseguró “que el equipo está más que contento, este primer test ha salido de maravilla, cumpliendo además con la promesa de acabar a las 00:30 para no molestar a los vecinos en la medida de lo posible, que es nuestro también uno de nuestros objetivos”.

Mapa de la ubicación de SKYFEST BENIDORM.

El SkyFest inicia su actividad como un nuevo espacio para la celebración de grandes eventos musicales y de ocio en Benidorm, apostando por una programación abierta a todos los públicos. Su próxima cita será este fin de semana con la celebración del Latin Fest el sábado 4 y el domingo 5 de julio, que contará con las actuaciones, entre otros de Beéle, Saiko, Clarent, Pirlo, Moral Omar Courtz, Kapo, De la Rose y Kris R, entre otros.