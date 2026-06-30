L’Alfàs enciende el proyector: el festival de cine ofrece más de 75 películas entre largometrajes y cortos

Aunque la inauguración oficial de la 38.ª edición del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi no llegará hasta el próximo sábado 4 de julio con la tradicional gala de entrega de los Faros de Plata, el certamen comienza ya a desplegar su programación. La primera cita será este lunes con el arranque de Cine al Carrer, la sección gratuita al aire libre que sirve de antesala al festival, mientras que el viernes 3 de julio el emblemático Cine Roma abrirá sus puertas para dar inicio a diez intensas jornadas de proyecciones.

El Cine Roma volverá a convertirse en el epicentro del festival con una programación que reúne más de 35 largometrajes entre estrenos, preestrenos, documentales, cine internacional, producciones españolas y propuestas para toda la familia. Las entradas tendrán un precio único de cuatro euros por sesión, una apuesta del certamen por acercar el mejor cine al público.

Además de las proyecciones, buena parte de las películas contará con la presencia de sus directores, actores y equipos artísticos y técnicos, que participarán en coloquios abiertos tras las sesiones para compartir con los espectadores el proceso creativo y los detalles de cada producción.

Oferta de cine

Entre los títulos más destacados de esta edición figuran El Nido, Después de Kim, Pioneras, Luger, Maspalomas, La invasió dels bàrbars, Solomamma, Tres adioses, La chica zurda, El sendero azul, La luz o La voz de Hind, además de varios documentales y producciones internacionales que completan una de las ofertas cinematográficas más amplias de la historia del festival.

El cortometraje, seña de identidad del Festival de Cine de l’Alfàs desde su creación, volverá a tener un protagonismo especial. A partir del lunes 6 de julio, la Casa de Cultura acogerá las sesiones oficiales de cortometrajes, todas ellas con entrada gratuita. Durante la semana se exhibirán más de 40 obras repartidas entre las secciones de animación, ficción, cortometrajes a concurso, producción valenciana y la tradicional sesión Panorama y Palmarés, encargada de clausurar el certamen.

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En conjunto, el festival ofrecerá más de 75 proyecciones entre largometrajes y cortos, consolidándose como una de las grandes citas cinematográficas del verano en la Comunidad Valenciana. La programación ha sido concebida para llegar a todo tipo de públicos, combinando cine de autor, producciones premiadas, documentales, películas familiares y trabajos realizados en la Comunidad, además de propiciar el encuentro directo entre espectadores y profesionales del sector.