La odisea de los rescatistas de La Nucia para llegar al terremoto de Venezuela

La solidaridad de la Marina Baixa vuelve a cruzar fronteras. Dos equipos de rescate especializados en emergencias internacionales, la ONG USAR 13, con sede en La Nucia, y GEIR K9, se han movilizado para colaborar en las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto registrado en Venezuela. Ambos se han topado con falta de disponibilidad de plazas lo que ha provocado situaciones de largas esperas, vueltas a casa y frustración que se han visto relegadas este martes con la llegada de un equipo de unidad canina al país y la prevista salida del equipo nuciero a primera hora de la tarde.

USAR 13, tiene previsto despegar este martes sobre las 15:00 horas desde Madrid en un vuelo comercial de Air Europa después de un auténtico periplo que ha retrasado durante cuatro días su salida hacia el país sudamericano. A la odisea que han vivido para poder entrar en un vuelo, se ha sumado la utilización política de la que han sido objeto por la oposición venezolana, según denuncian, que llegó a difundir una falsa información en redes sociales aludiendo a que el gobierno no les dejaba entrar. La organización tuvo que desmentir este extremo y reafirmarse en que son un grupo cien por cien de ayuda humanitaria.

El periplo comenzó el viernes con una expedición formada por diez voluntarios que partieron desde La Nucia en la furgoneta de la organización cargada con todo el material necesario para una misión de varios días. Sin embargo, una vez en el aeropuerto de Barajas comenzaron los contratiempos. El pesaje del abundante equipamiento retrasó las gestiones y el grupo perdió el vuelo previsto. Durante las horas siguientes fueron intentando embarcar en diferentes conexiones, aunque ninguna disponía de plazas suficientes para trasladar a todo el equipo junto a su material.

Ante la falta de garantías para viajar en un plazo razonable, los voluntarios fijaron como límite las dos de la madrugada del sábado. Al no recibir confirmación alguna, decidieron regresar temporalmente a la localidad alicantina.

Utilización política

La situación dio un giro pocas horas después. Según explican desde la organización, un representante del Gobierno venezolano contactó con ellos tras comprobar que la situación estaba siendo utilizada políticamente por sectores de la oposición, que aseguraban en redes sociales que las autoridades venezolanas impedían la entrada del equipo de rescate.

La Embajada de Venezuela en España emitió entonces un comunicado negando esa versión y asegurando que la documentación consular necesaria había sido tramitada dentro de los plazos establecidos y que la imposibilidad de viajar obedecía exclusivamente a decisiones de la compañía aérea y a la disponibilidad de plazas.

Con el respaldo diplomático, USAR 13 -ahora ya con ocho voluntarios y una unidad canina- recibió autorización para viajar junto a un grupo internacional de científicos especializados en el estudio de los llamados "topos" o supervivientes atrapados bajo los escombros. Sin embargo, ese vuelo terminó cancelándose al no completarse el número mínimo de pasajeros después de que varias delegaciones renunciaran al desplazamiento.

Finalmente, la organización ha conseguido plaza en un vuelo comercial que despega este martes desde Madrid. Durante estos días de espera, los integrantes del equipo han pernoctado en el parque de bomberos de la capital, desde donde han seguido preparando la intervención y reorganizando el material. El conjunto de voluntarios se traslada a Venezuela con material indispensable ahora mismo como cámaras o maquinaria de ruptura para poder demoler o cortar hormigón y acero.

Una década de rescates internacionales

USAR 13 nació en 2013 en La Nucia después de que varios de sus integrantes, que hasta entonces entrenaban con un grupo de Valencia, decidieran crear una unidad propia en la comarca. Actualmente, la organización reúne a 25 voluntarios, la mayoría bomberos y profesionales sanitarios, aunque también forman parte de ella personas de otros perfiles siempre que superen la exigente preparación física y técnica que requiere este tipo de intervenciones.

El grupo trabaja siguiendo el modelo internacional de equipos USAR, basado en cuatro áreas fundamentales: búsqueda, rescate, asistencia sanitaria y logística. Aunque cada miembro tiene una especialización concreta, todos reciben formación para desenvolverse en cualquiera de estas funciones durante una emergencia.

En esta misión viajan ocho integrantes, entre ellos personal sanitario, un farmacéutico, un responsable de logística y una unidad canina formada por un guía y su perro de búsqueda, uno de los recursos más valiosos para localizar posibles supervivientes entre los escombros.

La organización acumula una amplia experiencia internacional tras participar en emergencias como los terremotos de Pakistán, México, Haití y Turquía, además de intervenir recientemente durante la dana que afectó a la provincia de Valencia.

Los equipos reciben las alertas internacionales a través de la red de coordinación de Naciones Unidas, que activa a las unidades especializadas cuando un país solicita apoyo internacional tras una gran catástrofe.

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Mientras USAR 13 pone rumbo a Venezuela, la Marina Baixa permanece también pendiente de la llegada del equipo GEIR K9, cuyos integrantes han conseguido acceder al país hace apenas unas horas después de encontrar dificultades para completar su desplazamiento. Este grupo ha llegado al aeropuerto de la ciudad venezolana de Valencia y está a la espera de su traslado a la zona damnificada.