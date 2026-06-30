Punto y aparte para la piscina El Pantano de La Vila: el Ayuntamiento la cierra y realizará una auditoría para verificar su estado
El pabellón acumulaba incidencias desde hace tiempo; el Consistorio plantea ahora una reforma integral
La piscina municipal cubierta El Pantano de La Vila Joiosa cerrará sus puertas a partir de este miércoles, 1 de julio, después de que la empresa concesionaria haya rescindido el contrato de gestión adjudicado en 2016. El Ayuntamiento ha anunciado que llevará a cabo una auditoría para analizar el estado actual de las instalacionesy que, posteriormente, impulsará una actuación integral que permita volver a licitar el servicio.
La rescisión del contrato se hizo efectiva el pasado mes de diciembre, aunque durante estos meses el Consistorio alcanzó un acuerdo con la mercantil para mantener la actividad y garantizar la continuidad del servicio a usuarios y clubes deportivos hasta la finalización de la temporada y de las actividades programadas.
El concejal de Deportes, Peyo Lloret, ha explicado que el cierre se produce una vez concluida la campaña de los clubes y que el objetivo ahora es “volver a ofrecer el servicio lo antes posible y en las mejores condiciones para usuarios y entidades deportivas”. En este sentido, ha señalado que ya se está redactando un proyecto técnico para acometer una intervención global en la instalación.
Contratos de los trabajadores
Una vez definida y ejecutada esa actuación, el Ayuntamiento prevé sacar de nuevo a licitación la gestión de la piscina. Paralelamente, se realizará una auditoría para determinar el estado real del complejo deportivo y planificar las actuaciones necesarias.
Lloret ha recordado además que el Ayuntamiento asumirá el coste de la rescisión del contrato de los trabajadores, con el objetivo de evitar que quedaran en una situación de incertidumbre. “Sabemos cuál es la situación de la plantilla, pero no íbamos a permitir que quedaran desamparados a la espera de una resolución judicial por otros cauces”, ha indicado.
Desde la Concejalía de Deportes subrayan que se ha trabajado “en todo momento” para asegurar la prestación del servicio y buscar una solución consensuada con la empresa, pese a las dificultades surgidas en los últimos años.
Problemas antiguos
Asimismo, el edil ha recordado que desde 2023 el Ayuntamiento ha invertido cerca de 300.000 euros en mejoras y mantenimiento del complejo, con actuaciones como el gunitado del muro de las pistas de pádel, la mejora de las vallas del recinto, trabajos de fontanería, reparación de duchas en vestuarios, impermeabilización de cubiertas e instalación de equipos deshumidificadores.
Lloret ha señalado que los problemas de gestión “no son nuevos” y que el actual equipo de gobierno heredó una situación compleja. En cualquier caso, ha defendido que se ha buscado “la mejor solución para todas las partes, especialmente para trabajadores y usuarios”.
El Ayuntamiento confía en que, tras la actuación integral prevista, la piscina pueda reabrir con garantías y con un servicio renovado para los ciudadanos y los clubes deportivos del municipio.
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