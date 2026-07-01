Más de 500 menores disfrutan este verano de los campus municipales de La Vila

Las actividades estivales organizadas por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa vuelven a registrar una elevada participación. Más de 400 niños y niñas asisten en esta ocasión a las Escoles d´Estiu, impulsadas por las concejalías de Deportes y Servicios Sociales. A este número se suman 11 alumnos del CEIP Secanet y cerca de medio centenar de adolescentes que forman parte del campamento estival gratuito.

La Escola d´Estiu se desarrolla en el CEIP María Francisca Ruiz Miquel La Torreta de lunes a viernes y en horario de 9:00 a 13:00 horas, con servicio opcional de comedor hasta las 14:30 horas. En el CEIP Secanet funciona de 9:30 a 13:30 y ambos programas están activos hasta el 22 de julio para posteriormente retomar la actividad del 3 al 28 de agosto.

Las actividades incluyen juegos, deportes, talleres, piscina, jornadas temáticas, visitas culturales y dinámicas de grupo, siempre bajo la supervisión de profesionales especializados. En total, estos programas han permitido la contratación de 45 personas entre monitores, coordinadores y personal de apoyo, incluyendo también las actividades deportivas gratuitas que se desarrollan este verano en la playa Centro.

Respaldo económico

El Ayuntamiento respalda económicamente a algunas familias con dificultades para facilitar el acceso. Este año destina 67.956 euros para subvencionar 103 plazas dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad, con necesidades específicas y al alumnado del Secanet. A esta financiación se suman 17.000 euros aportados por la Generalitat Valenciana a través del Contrato Programa.

Noticias relacionadas

Campamento

La programación estival se completa con un campamento gratuito para adolescentes que permanecerá abierto hasta el 22 de julio. Esta actividad está financiada por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, un proyecto que apuesta por un ocio participativo y saludable en el que los jóvenes realizan actividades deportivas, talleres, cocina y dinámicas centradas en valores como el respeto, la empatía y la convivencia. Además, el uso de dispositivos electrónicos está restringido para favorecer las relaciones personales y el disfrute de actividades al aire libre.