Benidorm reabre el parking disuasorio de Beniardá para más de 360 vehículos, tras una inversión de 1,6 millones

El Ayuntamiento de Benidorm ha reabierto el aparcamiento disuasorio de la avenida de Beniardá, que vuelve a estar operativo tras ocho meses de obras de remodelación en las que se han invertido cerca de 1,6 millones de euros. El renovado estacionamiento ofrece más de 360 plazas y estrena una configuración completamente modernizada, con nuevas infraestructuras y servicios orientados a mejorar la comodidad de los usuarios y la sostenibilidad del espacio.

La actuación ha transformado por completo el antiguo parking de tierra, dotándolo de asfaltado, pavimento drenante en las zonas de estacionamiento, iluminación, red eléctrica, arbolado y zonas verdes, mobiliario urbano, sistema de control de accesos y conteo de vehículos, señalización, elementos de protección y balizamiento, además de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y para vehículos familiares.

El proyecto, denominado Sistema urbano de drenaje sostenible para la implantación del aparcamiento disuasorio en la parcela municipal del Moralet, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Benidorm Visión 360'. La actuación ha contado con un presupuesto de 1.548.717,93 euros, financiado al cien por cien con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Red de drenaje

Además de la renovación del aparcamiento, la intervención ha incluido la ejecución de una red de drenaje para evacuar el agua de lluvia que no pueda absorber el terreno y la preinstalación de la infraestructura necesaria para incorporar en el futuro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El alcalde, Toni Pérez, visitó las instalaciones junto a los concejales de Movilidad, Francis Muñoz, y de Fondos Europeos, Aida García Mayor, además de técnicos municipales, representantes vecinales y miembros de la Corporación. Durante la visita, el primer edil destacó que esta actuación dignifica uno de los principales accesos a la ciudad y supone una importante mejora para los vecinos del barrio de Foietes-Colonia Madrid, así como para quienes se desplazan diariamente a Benidorm por motivos laborales.

Con la reapertura de este estacionamiento, y manteniendo operativa la zona anexa habilitada como aparcamiento, Benidorm dispone en este acceso de cerca de un millar de plazas gratuitas.

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Por su parte, el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, explicó que esta actuación responde al compromiso municipal de seguir ampliando la oferta de estacionamiento público y gratuito mediante proyectos basados en criterios de sostenibilidad y movilidad eficiente.