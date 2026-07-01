La cala más coqueta de Alicante: aguas cristalinas, rodeada de pinos y con vistas panorámicas al Mediterráneo

La costa de Alicante está salpicada por decenas de calas que explican por qué la provincia es uno de los grandes refugios mediterráneos para quienes buscan mar, paisaje y tranquilidad. Desde el norte de la Marina Alta hasta el sur de la Costa Blanca, el litoral alterna playas amplias con pequeños rincones escondidos entre acantilados, puertos, pinos y formaciones rocosas. Algunas son famosas y aparecen cada verano en las listas de las más bonitas de España; otras, en cambio, siguen siendo pequeños secretos conocidos sobre todo por vecinos y visitantes habituales.

Las hay para todos los gustos: de arena fina, de grava, de cantos rodados, accesibles para familias, perfectas para practicar snorkel o tan aisladas que solo se llega a ellas tras caminar un buen rato o en barco. Esa variedad es uno de los grandes atractivos de la provincia. Alicante no ofrece una única postal de playa, sino muchas formas distintas de acercarse al Mediterráneo: desde calas urbanas con todos los servicios hasta rincones casi salvajesdonde conviene llevar escarpines, agua y ganas de desconectar.

En ese catálogo de calas alicantinas también destacan los lugares pequeños, discretos y sin grandes artificios. No siempre hace falta una playa enorme ni un paseo marítimo lleno de restaurantes para disfrutar de un buen baño. A veces basta con una entrada sencilla al mar, unas rocas sobre las que dejar la toalla, aguas transparentes y una panorámica abierta al horizonte. Ese es precisamente el encanto de algunas calas de la Marina Baixa, donde el paisaje combina el azul del mar, el verde de los pinos y el perfil inconfundible de montañas y cabos.

Cala del Soio

Una de esas calas es la Cala del Soio, un pequeño rincón del Mediterráneo situado en el litoral de Altea, junto al Portet de L’Olla, en la Partida Cap Negret. Se trata de una cala diminuta de bolos, rocas y agua limpia desde la que se contempla una bonita panorámica que abarca desde el Peñón de Ifach hasta la Punta Bombarda. Su tamaño reducido y su ambiente tranquilo la convierten en una opción muy distinta a las playas más concurridas de la zona, especialmente para quienes buscan un baño sin demasiadas aglomeraciones.

La Cala del Soio es una cala rústica, de rocas, de acceso a pie y situada junto a un pequeño puerto de embarcaciones. Precisamente ahí reside buena parte de su atractivo: conserva un aire sencillo y local, con vistas al Portet de L’Olla, pinos sobre el entorno y un mar cristalino que invita a entrar con gafas de bucear. Su fondo marino es adecuado para practicar snorkel o submarinismo, y el ambiente suele ser tranquilo incluso en temporada alta, ya que no es una cala tan conocida como otros puntos del litoral alteano.

Rocas y aguas cristalinas

Quien vaya debe tener en cuenta que la Cala del Soio es pequeña y pedregosa, por lo que resulta muy recomendable llevar escarpines o calzado adecuado para moverse con seguridad por los bolos y las rocas. No es la típica playa con arena, hamacas y sombrillas, ni destaca por contar con una gran oferta de servicios a pie de orilla. En cambio, sí ofrece una experiencia más natural y recogida: baño en aguas limpias, vistas panorámicas, silencio relativo y la sensación de estar en uno de esos rincones que todavía conservan el carácter marinero de Altea. En las inmediaciones del pequeño puerto puede encontrarse oferta hostelera y, según la zona y la temporada, actividades como kayak o paddle surf.

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Cómo llegar

Para llegar desde Alicante, una de las opciones más habituales es tomar la A-7 en dirección a Altea, salir por la zona correspondiente y continuar por las carreteras que conducen hacia Cap Negret y el Portet de L’Olla. La visita también puede combinarse con otros rincones de la costa y con el bonito pueblo de Altea.