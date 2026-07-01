Las quejas vecinales por el SkyFest de Benidorm reabren el debate sobre los conciertos en Foietes

El primer evento del SkyFest- Los 40 Playa Pop con DJ y grupos musicales- celebrado el pasado domingo en el recinto del polideportivo Guillermo Amor ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia entre los grandes eventos musicales y el descanso de los vecinos de la zona de Foietes. La polémica se ha avivado tras la publicación en redes sociales de la denuncia de un residente, un mensaje que ha generado numerosas reacciones y comentarios en Facebook. A ello se unen las críticas de una asociación vecinal que pone también el foco en el impacto que tiene este ruido en la residencia de la Tercera Edad.

El vecino denunciante asegura en una entrada en la red social que, pasadas las doce de la noche, el ruido del concierto hacía vibrar su vivienda y que las mediciones realizadas en el interior de su domicilio superaban los 70 decibelios, cuando la normativa fija un límite de 45 decibelios en horario nocturno. En su publicación afirma también haber contactado con la Policía Local para interesarse por las mediciones acústicas, donde le respondieron que no era posible en ese momento localizar al grupo policial que se encarga de las mediciones. Como consecuencia, precisaba que solicitaría la documentación pertinente y acudiría a los tribunales si no se hubiera cumplido con la legalidad.

Ruidos y residencia de mayores

En el mensaje recuerda además que las quejas ya se produjeron durante el desaparecido Low Festival y reclama que Benidorm disponga de un recinto específico para grandes conciertos fuera del casco urbano. La publicación ha recibido un importante respaldo en redes sociales, donde numerosos usuarios han compartido opiniones tanto a favor como en contra de la celebración de este tipo de eventos en Foietes.

A estas reivindicaciones se ha sumado la Plataforma Vecinal Benidorm Más, uno de cuyos portavoces relataba a este diario que el malestar entre los residentes continúa pese a que los conciertos del SkyFest finalizan antes que los del finiquitado Low Festival. La asociación insiste en que los vecinos, así como los mayores de la Residencia de Tercera Edad de Foietes, próxima al recinto, soportan niveles de ruido que consideran excesivos y reclama que los grandes espectáculos se trasladen a un espacio alejado de las zonas residenciales. No es la primera vez que la agrupación insiste en este asunto que también era uno de sus temas puntuales cuando en Benidorm se celebraban los conciertos de música indie.

Cambios en el control de sonido

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Eventos y Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, defiende que toda la programación "se está llevando con mucho cuidado" y asegura que el operativo cumple con todos los requisitos exigidos. Explica que el nuevo sistema de emisión musical ha sido diseñado para dirigir el sonido hacia el interior del recinto y minimizar su propagación hacia las viviendas, evitando el conocido "efecto trompeta" que se producía en anteriores montajes.

Aunque no ha podido concretar los niveles alcanzados por la fiesta inaugural, Carrobles aclaraba a INFORMACIÓN que la empresa promotora presentará una auditoría acústica realizada por una entidad externa, que se suma al control que efectúan técnicos municipales e ingenieros durante el desarrollo de los eventos.

Otros horarios

El edil también diferencia el actual modelo del que existía con el Low Festival. Recuerda que, mientras aquel prolongaba la música hasta primeras horas de la mañana durante varios días y obligaba a desmontar durante semanas el mercadillo de Mercasa, los conciertos del SkyFest finalizarán, entre semana, a las 00:30 horas y los fines de semana a las 2:30 horas, dentro de los horarios autorizados. Asimismo, destaca que de los 21 eventos previstos para este verano solo tres serán de gran formato -entre ellos los conciertos de Chayanne, el Latin Fest y, previsiblemente, Oro Viejo-, mientras que el resto tendrán un aforo más reducido e incluirán también monólogos y otros espectáculos. El multiconcierto inaugural registró una entrada de unos 4.000 asistentes, según el Consistorio.

El SkyFest ha programado un total de 21 actos para este verano, con la apertura este domingo pasado. / INFORMACIÓN

El concejal también afirma que no le consta ninguna llamada a la Policía Local el pasado domingo por un supuesto exceso de volumen durante el concierto del SkyFest, aunque sí reconoce que se registraron avisos el sábado y el domingo con motivo de la celebración del Rocío.

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La controversia llega precisamente cuando Benidorm afronta una intensa programación musical para este verano, con un calendario de 21 eventos que el Ayuntamiento considera compatible con el descanso vecinal gracias a las medidas técnicas implantadas. Sin embargo, las críticas de residentes y colectivos ciudadanos evidencian que el debate sobre la ubicación de los conciertos no se ha cerrado.