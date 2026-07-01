Dónde ver un estreno de cine: el festival de l’ Alfàs, sede de la premier del thriller ‘El nido’

El Festival de Cine de l'Alfàs del Pi sigue apostando por atraer a los amantes del cine y al gran público al certamen, y esta vez lo capta con una premier. El domingo 5 de julio uno de los platos fuertes de su programación será el preestreno de 'El nido', el nuevo largometraje del director Hugo Stuven. La proyección tendrá lugar a las 22:00 horas en el Cine Roma y permitirá al público descubrir la película antes de su llegada a las salas comerciales, prevista para el próximo mes de septiembre.

La sesión tendrá además un atractivo añadido, ya que tras la proyección se celebrará un coloquio con la actriz Luisa Gavasa, integrante del reparto y una de las tres personalidades que recibirán este año el Faro de Plata del festival, junto a Eduard Fernández y Miguel Rellán.

Con esta iniciativa, el certamen vuelve a reforzar su apuesta por acercar al público algunas de las producciones más esperadas del cine español antes de su estreno oficial, con la intención de impulsar una línea de programación que busca ofrecer experiencias exclusivas a los espectadores.

Michelle Jenner y Luisa Gavasa

Dirigida por Hugo Stuven, 'El nido' es un thriller psicológico protagonizado por Michelle Jenner, Pablo Derqui y Luisa Gavasa. La historia gira en torno a Marta, una madre convencida de que el mundo exterior supone una amenaza para su familia. Obsesionada con proteger a los suyos, mantiene aislados en casa a su hijo y a su madre hasta que la irrupción de un desconocido hará aflorar secretos familiares y desencadenará una creciente espiral de tensión.

El reparto se completa con el joven Dylan Radley. El guion está firmado por el propio Hugo Stuven junto a Santiago Lallana y César de Nicolás, mientras que el rodaje se desarrolló en diferentes localizaciones de Barcelona.

El director del Festival, Luis Larrodera, ha destacado que uno de los objetivos del certamen es brindar al público la oportunidad de disfrutar de películas antes de su estreno comercial. En este sentido, ha señalado que la presencia de Luisa Gavasa convierte esta proyección en una de las citas más especiales de la programación, al tiempo que el coloquio posterior permitirá a los asistentes conocer de cerca el proceso creativo de la película y dialogar con una de sus protagonistas.

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El preestreno de 'El nido' se integra en la programación de la 38.ª edición del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que durante estos días reúne en la localidad a profesionales, cineastas y aficionados y continúa afianzándose como uno de los principales escaparates del cortometraje y del cine español.