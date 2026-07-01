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El verano cultural de La Vila llega con circo, cine, música y teatro al aire libre

La programación incluye una veintena de propuestas gratuitas en la finca de la Barbera, la Senyoreta l'Hort, el parque Censal y la Cala

Un momento de la representación de &quot;Sublunar&quot;, un compendio de circo y teatro.

Un momento de la representación de "Sublunar", un compendio de circo y teatro. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Con el comienzo del verano, la Concejalía de Cultura de La Vila Joiosa ha puesto en marcha una completa programación para los meses de julio, agosto y septiembre que incluye espectáculos de circo, música, teatro, cine al aire libre, danza y exposiciones repartidos por distintos espacios emblemáticos del municipio. La oferta, dirigida a todos los públicos, se desarrollará principalmente en la finca de la Barbera dels Aragonés, la finca Senyoreta l'Hort, el parque Censal y la Cala, y se completará con los actos organizados por asociaciones locales y una nueva edición de La Vila Vella.

La agenda arrancará este jueves, 2 de julio, con una doble cita. A las 20:00 horas, el Auditori de la finca de la Barbera acogerá el espectáculo de circo contemporáneo 'Sublunar', de la compañía BotProject, una propuesta gratuita que combina humor, clown y acrobacias para reflexionar sobre la identidad a través de la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra. El grupo pone en escena la obra a través de una fusión de disciplinas artísticas.

Ese mismo día, a las 22:00 horas, la plaza de Rosa de los Vientos, en la Cala, recibirá el camión de Les Arts Volant, que representará el sainete lírico Un misterio de sainete o Zarzuela a la cazuela, dentro del proyecto itinerante impulsado por el Palau de les Arts Reina Sofía y la Generalitat Valenciana.

Música y cine

La música tendrá un peso destacado en la programación con el concierto de jazz de María Gil & Dee Jay Foster, el 9 de julio; Manouche Melodies, de Le Jazz Hot, el 14 de agosto; el recital de Mediterranean Guitar, que unirá chelo, guitarra y baile el 22 de agosto; y la actuación del grupo VaD3, prevista para el 28 de agosto.

El cine de verano también volverá a la finca Senyoreta l'Hort con la proyección de Matilda. El Musical, el 18 de julio, y la película de animación Robot Salvaje, el 8 de agosto. Además, el 15 de agosto se proyectará Amigos imaginarios en el Auditori de la Barbera dels Aragonés.

La programación teatral concluirá el 5 de septiembre con 'Artilusio', de la compañía Merkeliñe, un montaje familiar que invita a descubrir el poder de la imaginación a través de los libros y los objetos cotidianos.

El Espai d'Art Contemporani de la Barbera también renovará su oferta expositiva durante el verano. Del 9 de julio al 28 de agosto podrá visitarse la muestra fotográfica 'Lo común visto desde sus márgenes', de José Antonio Frontal Álvarez, mientras que del 8 de septiembre al 30 de octubre será el turno de 'Una historia de Pop-Art', del artista Javier Mestre.

La Vila Vella

La programación estival incluirá además una nueva edición de La Vila Vella, que del 11 al 13 de septiembre volverá a llenar el casco histórico de conciertos, danza, ópera, talleres infantiles, intervenciones artísticas, rutas, gastronomía, actividades familiares y propuestas como la tirolina, el globo aerostático o la zona tattoo.

A esta oferta se sumarán las actividades organizadas por entidades locales, entre ellas los festivales de fin de curso de los estudios de danza Evi Ruiz y Yabal Estudio, así como los tradicionales conciertos de verano de la Agrupación Musical Mediterráneo y de la Societat Ateneu Musical.

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La concejala de Cultura, Marisa Mingot, ha destacado que la programación vuelve a apostar por una oferta "amplia y variada" para amenizar las tardes y noches estivales con propuestas culturales para toda la familia.

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