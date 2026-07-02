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TRÁFICO

Un accidente corta un carril de la AP-7 en La Vila en sentido Alicante

El alcance se ha registrado a primera hora de la mañana en el kilómetro 663 y la circulación ha quedado normalizada desde las 08.40 horas

Imagen de las retenciones que ha provocado el accidente esta mañana.

Imagen de las retenciones que ha provocado el accidente esta mañana. / DGT

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

La Vila Joiosa

Un alcance en la AP-7, a la altura de La Vila Joiosa, ha complicado la circulación este martes a primera hora de la mañana en sentido Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El incidente se ha producido hacia las 07.30 horas en el kilómetro 663 y ha obligado a cortar el carril derecho, lo que ha dificultado el tráfico en dirección a la capital alicantina.

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Según la información disponible, la circulación ha quedado normalizada desde las 08.40 horas.

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