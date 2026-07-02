TRÁFICO
Un accidente corta un carril de la AP-7 en La Vila en sentido Alicante
El alcance se ha registrado a primera hora de la mañana en el kilómetro 663 y la circulación ha quedado normalizada desde las 08.40 horas
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Un alcance en la AP-7, a la altura de La Vila Joiosa, ha complicado la circulación este martes a primera hora de la mañana en sentido Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
El incidente se ha producido hacia las 07.30 horas en el kilómetro 663 y ha obligado a cortar el carril derecho, lo que ha dificultado el tráfico en dirección a la capital alicantina.
Según la información disponible, la circulación ha quedado normalizada desde las 08.40 horas.
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