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Turismo sostenible

Benidorm cumple al 90% con sus planes turísticos financiados por Europa

Los proyectos cierran su ejecución con actuaciones en movilidad, sostenibilidad, agua regenerada, eficiencia energética y digitalización

El alcalde de Benidorm, en la presentación del balance de los planes turísticos sostenibles.

El alcalde de Benidorm, en la presentación del balance de los planes turísticos sostenibles. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm ha completado, al cierre del plazo de certificación fijado para el 30 de junio, la ejecución de los dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), 'Benidorm Vision 360' y 'Verde Benidorm', con un grado medio de ejecución cercano al 90%. Los programas han impulsado mejoras en la movilidad, en el agua regenerada o en la digitalización. De los más de 10 millones de euros invertidos, hay 1,2 millones que no se han aplicado aunque existe la posibilidad de utilizar esa cantidad en proyectos ya iniciados, según ha detallado el alcalde Toni Pérez en la conclusión del balance del programa.

El alcalde ha dado a conocer el balance definitivo tras la certificación de los proyectos, cuyo plazo concluía el pasado 30 de junio. En concreto, el plan 'Benidorm Vision 360' alcanza una ejecución del 92,09%, con cerca de 5,62 millones de euros invertidos de los más de 6,1 millones concedidos, mientras que 'Verde Benidorm' ha ejecutado el 86,59% de su presupuesto, con una inversión de 4,76 millones de los 5,5 millones asignados.

El primer edil describe esta conclusión como parte de una gestión"responsable y eficiente" sobre unos fondos obtenidos en concurrencia competitiva con otros destinos turísticos y cuya tramitación ha requerido cumplir unos exigentes requisitos administrativos y técnicos.

Qué se ha cambiado

Las inversiones realizadas han permitido impulsar proyectos estratégicos para la ciudad orientados tanto a mejorar la calidad de vida de los residentes como a reforzar la competitividad turística y la sostenibilidad ambiental. Entre las principales actuaciones figuran la implantación de la primera fase de la red de agua regenerada en Poniente, el plan de gestión integral de la huella hídrica, medidas de adaptación al cambio climático en espacios públicos, la renovación de la catenaria de la playa de Levante, nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, aparcabicis inteligentes, la adecuación del aparcamiento disuasorio de la avenida de Beniardá y la creación de la zona de acampada y multiaventura del parque de la Séquia Mare.

Además de las mejoras medioambientales y de movilidad, los planes también han servido para reforzar la digitalización del destino con herramientas como un chatbot basado en inteligencia artificial, aplicaciones de realidad aumentada para divulgar el patrimonio histórico, sistemas de información accesible para personas con necesidades especiales y una plataforma de gestión de emergencias.

El montante sin ejecutar

Pese al elevado nivel de ejecución, han quedado sin invertir algo más de 1,2 millones de euros. Según ha explicado Toni Pérez, este remanente responde principalmente a dos factores: las dificultades de suministro derivadas de los conflictos internacionales, especialmente la crisis en Oriente Medio, y las bajas económicas obtenidas en los procesos de adjudicación de las obras.

No obstante, el alcalde ha señalado que un reciente Real Decreto-Ley del Gobierno abre la posibilidad de que esos fondos sobrantes puedan destinarse a financiar actuaciones dentro de las mismas líneas de actuación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que permitiría completar proyectos actualmente en marcha una vez se concrete el alcance de esta medida.

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Con la finalización de estos dos programas, Benidorm cierra una etapa iniciada en 2020 con el primer plan de sostenibilidad turística, aunque el Ayuntamiento ya trabaja en nuevos proyectos ligados a futuras convocatorias europeas. Entre ellos figura el Plan EDIL, destinado a transformar la plaza de toros y todo su entorno, con el objetivo de seguir modernizando la ciudad y consolidando un modelo turístico más sostenible, innovador y adaptado a los retos ambientales.

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