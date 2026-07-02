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Turismo

El chalé Centella de La Vila se vuelve cómodo: la reforma de la oficina de turismo da nuevo aire al centenario edificio

Las instalaciones mejoran su accesibilidad y funcionalidad tras atender a cerca de 24.000 visitantes durante el pasado año

La oficina de turismo del chalé Centella cuenta con nuevo diseño y un mostrador adaptado.

La oficina de turismo del chalé Centella cuenta con nuevo diseño y un mostrador adaptado. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm

Tras 16 años de funcionamiento ininterrumpido, la oficina de turismo del chalé Centella, ha cambiado su cara para ofrecer un acceso más cómodo y un habitáculo más moderno para los usuarios. Y es que casi 24.000 personas accedieron el pasado año a la instalación para interesarse por los atractivos del municipio o informarse sobre la oferta de actividades.

La oficina ya estaba falta de una reforma a la altura del edificio que la alberga, una joya arquitectónica neoclásica de principios del siglo XX. En su interior ha prestado servicio desde 2010 la oficina de turismo que ha transformado su presencia ganando en accesibilidad y con un moderno diseño.

Espacio y mejor atención

La intervención ha respetado la arquitectura y los elementos singulares del edificio. Entre las mejoras realizadas destacan la renovación de la iluminación con criterios de eficiencia energética, la actualización de la imagen interior y de la señalética, la reorganización de los espacios expositivos, la instalación de un nuevo mostrador adaptado para facilitar la atención a personas con movilidad reducida y la renovación del mobiliario, creando un entorno más moderno, funcional y acogedor.

Bien de Relevancia Local

La actuación, financiada íntegramente con fondos municipales, ha supuesto una inversión de 41.116 euros y ha permitido modernizar uno de los servicios públicos con mayor afluencia de usuarios del municipio, manteniendo al mismo tiempo el valor patrimonial de este inmueble, catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL).

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La agencia, integrada en la Red Tourist Info de la Comunitat Valenciana, se consolida como uno de los principales puntos de atención al visitante. En 2025 recibió a 23.936 personas, mientras que en lo que va de 2026 ya ha atendido a 10.631 usuarios. Desde estas instalaciones se facilita información sobre el patrimonio histórico, las playas, la oferta cultural, la gastronomía, el comercio local y los recursos turísticos tanto de La Vila Joiosa como del conjunto de la Comunidad Valenciana.

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