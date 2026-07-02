Dos jóvenes apalean en Benidorm a un hombre para quitarle la cartera y luego roban de un tirón el bolso a una turista

Dos jóvenes fueron detenidos en Benidorm como presuntos autores de dos robos con violencia cometidos con apenas una hora de diferencia durante la mañana del pasado 28 de junio. La rápida actuación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local permitió su arresto tras el segundo asalto y la recuperación íntegra del bolso sustraído a una turista. Los delincuentes actuaron con una violencia inusitada en el primer robo cuando tiraron al suelo a un turista británico para quitarle la cartera, a resultas de lo cual tuvo que ser atendido en el Hospital de La Vila. Los hechos han ocurrido cerca de la zona inglesa, uno de los lugares donde se concentra la mayoría de hechos delictivos en Benidorm, incluyendo el tráfico de drogas, que hace unas semanas desembocó en la detención de 80 personas.

El primer robo se produjo alrededor de las 7:00 horas en la avenida del Mediterráneo, a la altura del Hotel Agir. La víctima, un hombre de 67 años de nacionalidad británica, fue agredida por dos individuos que le tiraron al suelo para arrebatarle la cartera. La agresividad empleada por los asaltantes frente a la víctima fue recogida por las cámaras de un vídeo que muestra la crudeza del asalto al jubilado, que tuvo que ser trasladado al Hospital Marina Baixa para ser atendido de las lesiones producidas durante el robo.

Segundo asalto

Poco más de una hora después, sobre las 8:10 horas, las patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local se encontraban realizando otra intervención en las inmediaciones de la avenida de Europa cuando fueron alertadas por la emisora de un nuevo robo con violencia, esta vez en la calle Lepanto.

Los presuntos autores acababan de dar un tirón al bolso de una turista inglesa junto a una cafetería de la zona y emprendieron la huida a la carrera. Varios ciudadanos reaccionaron de inmediato y comenzaron a perseguirlos, logrando acorralarlos mientras llegaban los agentes.

Un testigo siguió a los sospechosos sin perderlos de vista e indicó a los policías el recorrido que estaban realizando. Durante la huida, los jóvenes se deshicieron del bolso robado, que fue recogido por una pareja de turistas británicos y devuelto a su propietaria tras comprobar que conservaba toda la documentación, el teléfono móvil y el resto de sus pertenencias.

Al identificar a los dos sospechosos, los agentes comprobaron que su aspecto y la ropa que vestían coincidían plenamente con las imágenes y la descripción facilitadas del robo cometido una hora antes contra el hombre británico. Esa coincidencia permitió relacionarlos con ambos hechos y proceder a su detención.

Los jóvenes, de nacionalidad rumana, son D.S.S. nacido en 2005 y A.S. nacido en 2007. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo y de un segundo delito de robo con violencia, al considerar los investigadores que también participaron en el asalto al turista al que derribaron para sustraerle la cartera.