El equipo alicantino USAR 13 rastrea señales de vida bajo los escombros en Venezuela

La búsqueda de supervivientes continúa en las zonas devastadas por el terremoto de Venezuela y los equipos alicantinos desplazados hasta el país mantienen intacto su objetivo: encontrar personas con vida entre los escombros pese al paso de las horas. El grupo de USAR 13 de La Nucia lleva casi dos días de tarea incansable para dar con la última esperanza y salvar de las ruinas alguna resistente víctima que pueda aún dar muestras de su existencia con un movimiento o un golpe.

Tras el largo periplo que vivieron para poder viajar desde España, los integrantes de USAR 13, organización con base en La Nucia, llevan ya dos días trabajando sobre el terreno junto a otros equipos internacionales especializados en rescate. Un granito de arena básico en esta hecatombe que afecta al país caribeño y en el que aún se contabilizan damnificados por el seísmo.

Las labores se centran especialmente en aquellos edificios donde todavía existen indicios que alimentan la esperanza. Según explican desde la organización, los rescatistas actúan principalmente en inmuebles donde familiares de las víctimas aseguran haber escuchado golpes o algún ruido durante la noche, señales a las que se aferran mientras continúan las operaciones.

El equipo USAR 13, en plena acción en una montaña de escombros en Venezuela. / INFORMACIÓN

Al más mínimo ruido o movimiento

En esos puntos comienza el trabajo de las unidades especializadas. Primero intervienen los perros de búsqueda K9, entrenados para detectar el olor de personas atrapadas. Posteriormente entra en acción uno de los equipos tecnológicos más eficaces con los que cuenta USAR 13: el detector acústico TPL, un dispositivo capaz de captar golpes, vibraciones o sonidos muy débiles procedentes del interior de los derrumbes y que puede resultar decisivo para localizar a un superviviente.

Buscando milagros

Los voluntarios están rastreando edificio tras edificio en “una labor minuciosa, lenta y extremadamente compleja”, según relata el componente de la ONG, José Luis Moreno. El tiempo transcurrido desde el seísmo reduce las posibilidades de hallar personas con vida, pero los equipos continúan inspeccionando cada estructura donde exista el más mínimo indicio.

USAR 13 forma parte del dispositivo solidario desplazado desde la provincia de Alicante junto al equipo GEIR K9, también integrado por especialistas en búsqueda y rescate. Ambos grupos partieron desde la Marina Baixa para colaborar en la emergencia internacional, aunque la expedición de USAR 13 estuvo marcada por varios días de incertidumbre y dificultades para encontrar un vuelo que les permitiera llegar finalmente a Venezuela.

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Ahora, ya sobre el terreno, toda la atención se centra en las labores de búsqueda. Cada aviso de un familiar, cada señal detectada por los perros y cada sonido captado por el detector acústico representan una nueva oportunidad para encontrar supervivientes bajo toneladas de escombros.