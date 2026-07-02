La Fava y Taberna Andaluza, grandes triunfadores del XVI Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm

El XVI Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm ya tiene ganadores. La Fava se ha alzado con el primer premio del jurado profesional gracias a su propuesta 'Entre la Serra Gelada y nuestra Illeta', mientras que la Taberna Andaluza ha recibido el Premio Especial del Público con su tapa 'Presa Bao'.

La entrega de galardones se ha celebrado este jueves en el Centre Municipal El Torrejó, en un acto presidido por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, al que también han asistido representantes de la Corporación municipal, el presidente de Abreca, Javier del Castillo; el padrino del Benidorm Gastronómico 2026, Mariano Sanz; profesionales del sector hostelero y responsables de los establecimientos participantes.

El certamen, desarrollado del 19 al 28 de junio, ha reunido a 19 locales de restauración que durante diez días han ofrecido sus creaciones gastronómicas por un precio único de 3,50 euros. La iniciativa se consolida un año más como uno de los principales escaparates de la cocina local y una oportunidad para acercar la oferta gastronómica de Benidorm tanto a residentes como a turistas.

Malaspina y Uncle Bob

El jurado técnico, integrado por profesionales del sector, ha otorgado el segundo premio a Malaspina por su tapa 'Jenga Terreta', mientras que el tercer puesto ha sido para Uncle Bob Taberna Jamaicana con 'Festival de pollo Jerk jamaicano al carbón, aguacate y esferas de miel de caña'.

En la categoría del público, los clientes que participaron en la ruta gastronómica y emitieron su voto eligieron como favorita la propuesta 'Presa Bao' de Taberna Andaluza.

En su intervención, Toni Pérez felicitó a todos los establecimientos participantes y destacó el crecimiento que ha experimentado el Concurso de Tapas y Pinchos como una de las citas más importantes del Benidorm Gastronómico.

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El XVI Concurso de Tapas y Pinchos ha sido la tercera cita del calendario del Benidorm Gastronómico 2026, tras las Jornadas de la Cuchara y las Jornadas del Atún. La programación continuará del 11 al 20 de septiembre con el V Concurso de Cocktails, seguirá del 16 al 25 de octubre con las XV Jornadas de los Arroces de la Tierra y finalizará del 26 al 29 de noviembre con las II Jornadas Menjars del Nostre Poble.