La moda inspirada en Sorolla toma la calle l’Hort de l’Alfàs con un desfile dentro del Festival de Cine

La moda se incorporará este año a la programación del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi con la celebración del desfile “Sorolla, Mar y Luz”, una propuesta de la firma valenciana Cache Croche, dirigida por la diseñadora Alba García. La cita tendrá lugar el próximo 10 de julio en la calle l’Hort, junto al Cine Roma, tras la proyección de la película El Diablo viste de Prada 2, programada para las 20:00 horas dentro de la programación oficial del certamen.

El desfile arrancará a las 21:30 horas y transformará este espacio del centro urbano en una pasarela al aire libre donde confluirán moda, arte y cine. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, que refuerza así su apuesta por la promoción de la cultura y las disciplinas creativas.

La colección que se presentará está inspirada en la obra y el universo mediterráneo del pintor Joaquín Sorolla. Bajo el título “Sorolla, Mar y Luz”, las prendas han sido confeccionadas con tejidos sostenibles elaborados a partir de lino y algodón reciclados, siguiendo criterios de responsabilidad ambiental y producción consciente.

Reinterpretar a Sorolla

Uno de los elementos más singulares de la propuesta es que cada diseño ha sido pintado a mano, convirtiendo las prendas en auténticas piezas artísticas que evocan la luz, el color y el movimiento presentes en la pintura del maestro valenciano. El resultado es una reinterpretación contemporánea de la estética sorollista trasladada al ámbito de la moda.

Equipo de pintores

El proyecto también ha contado con la participación de centros formativos valencianos especializados en diseño y artesanía, entre ellos la Escuela de Moda Cànem y la Escuela de Artesanos. Estudiantes de ambas instituciones han colaborado en la intervención artística de los trajes, sumándose a un equipo creativo en el que también han participado los pintores Toni López, Roxana Martí, Daniel González, Alberto Ruslan y Nieves Puente.

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Desde la organización destacan que la propuesta busca generar un diálogo entre moda, artesanía, sostenibilidad y lenguaje cinematográfico, convirtiendo la pasarela en una experiencia visual inspirada en el Mediterráneo y en su legado cultural. De esta forma, el Festival de Cine de l’Alfàs amplía su programación con una actividad que fusiona distintas disciplinas artísticas en una misma noche.