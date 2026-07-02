Últimas entradas disponibles para Latin Fest Benidorm, que activa un plan de acceso gratuito de entradas para los afectados de RBF Alicante

Latin Fest tiene ya todo listo para convertir Benidorm en la gran capital de la música urbana este sábado 4 y domingo 5 de julio, y además, se solidariza con los asistentes afectados por la cancelación de RBF Alicante 2026, permitiendo un acceso especial para disfrutar del Latin Fest que se celebra este fin de semana en el nuevo recinto SkyFest Benidorm, dentro de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

Ante la cancelación del RBF 2026 de Alicante, y por petición popular de los fans a través de las redes sociales, la organización de Latin Fest junto con SkyFest Benidorm y la colaboración del Ayuntamiento de Benidorm, han decidido activar un plan extraordinario de acogida para que los asistentes afectados puedan mantener sus planes y no se queden sin vivir el gran fin de semana de música urbana que llevaban meses esperando, con toda la ilusión que ello conlleva.

Beéle cerrará el festival el sábado. / INFORMACIÓN

Los titulares de entradas válidas de RBF Alicante 2026 podrán solicitar otras para disfrutar de Latin Fest Benidorm.

"Sabemos que detrás de cada entrada hay ilusión, viajes, amigos y planes organizados desde hace meses. No queremos que nadie se quede sin festival y queremos que SkyFest Benidorm pueda recibir a todos los que esperaban vivir este fin de semana", ha señalado desde la organización Alex Fratini, CEO de SkyFest Benidorm, que afirmó para finalizar que “no nos gustaría que tu verano se tenga que cancelar: pensamos en tus planes, amigos y sobre todo meses de ilusión, y por eso se nos ha ocurrido esta acción”.

Este plan de acceso está limitado a 2.000 entradas (sólo entradas, no otros complementos), de la misma o similar modalidad, categoría y número de días. La solicitud de entradas de acogida de Latin Fest Benidorm se puede hacer a través de su web. Los titulares de entradas deberán realizar una validación previa rellenando el formulario oficial de Latin Fest, y una vez comprobada la entrada original, recibirán las instrucciones necesarias para obtener su nueva entrada al Latin Fest Benidorm.

Mora cerrará el festival el domingo. / INFORMACIÓN

Una vez validada la entrada a Latin Fest Benidorm, como único requisito adicional, el usuario deberá sumar 20 euros de saldo a su pulsera cashless. Esos 20 euros son totalmente canjeables por comida y bebida en Latin Fest Benidorm, para así confirmar el compromiso de asistencia, ya que el cupo, insisten desde la organización, es limitado.

Este plan de acogida es una iniciativa exclusiva de Latin Fest Benidorm, con la ayuda y colaboración de SkyFest Benidorm y el Ayuntamiento de Benidorm, por tanto, el acceso estará sujeto a validación de la entrada original y a las condiciones publicadas en los canales oficiales de Latin Fest Benidorm.

Saiko encabezará el cartel del sábado. / INFORMACIÓN

Desde la organización de Latin Fest Benidorm se quiere aclarar que Latin Fest Benidorm no mantiene relación comercial, contractual, societaria, promocional, organizativa ni de gestión conjunta con RBF Alicante, sus promotores, plataformas de venta, colaboradores, proveedores o cualquier tercero vinculado a dicho evento. La participación en este plan no afecta a los derechos que cada titular pueda tener respecto de su entrada original.

Esta iniciativa es exclusiva, creada unilateral e independientemente por Latin Fest Benidorm, desarrollada con la ayuda y colaboración de SkyFest Benidorm y el Ayuntamiento de Benidorm, con el objetivo de que quienes tenían previsto disfrutar de música urbana este fin de semana no se queden sin su plan.

Las condiciones completas y el formulario de solicitud están disponibles en su web y redes oficiales.