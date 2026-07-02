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El vídeo de un agente inmobiliario sobre Benidorm: "Por fin entendí por qué los europeos están obsesionados con Benidorm"

Darcy Maxim explica en Instagram las bondades de la ciudad, pero los comentarios han derivado en críticas al modelo turístico y al precio de la vivienda

Panorámica de Benidorm desde la playa de Poniente.

Panorámica de Benidorm desde la playa de Poniente. / Pilar Cortés

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Benidorm vuelve a estar en el centro de un debate que se repite cada verano, pero esta vez el detonante ha sido un vídeo de apenas medio minuto. El creador Darcy Maxim, especializado en el mercado inmobiliario en la Costa Blanca y dirigido a compradores extranjeros, ha publicado un vídeo en el que afirma haber entendido “por qué los europeos están obsesionados con Benidorm”.

Su explicación es sencilla: playa, montaña, cafeterías, restaurantes, edificios modernos, apartamentos nuevos, servicios y precios que considera todavía atractivos. También destaca algo que suele aparecer en las quejas de sus seguidores: el aparcamiento. “Mira cuánto parking hay”, comenta en el vídeo mientras muestra el entorno.

“Solo vas a ver extranjeros aquí”

La frase que más conversación ha generado, sin embargo, es otra: “Solo vas a ver extranjeros aquí”. Para el autor del vídeo, ese detalle parece formar parte del atractivo de la ciudad para determinados compradores o visitantes europeos. Para muchos usuarios, en cambio, ha sido justo el punto más polémico.

Ingleses tomando cerveza en uno de los pubs más conocidos de la zona guiri.

Ingleses tomando cerveza en uno de los pubs más conocidos de la zona guiri. / David Revenga

Los comentarios se han dividido entre quienes defienden Benidorm como una ciudad cómoda, limpia, con servicios, playa y ambiente durante todo el año, y quienes consideran que el municipio ha perdido parte de su identidad por la presión turística y residencial extranjera.

Benidorm, entre el escaparate inmobiliario y la crítica local

La publicación tiene también un componente inmobiliario evidente. El propio perfil de Darcy Maxim se presenta como asesor para extranjeros que quieren comprar propiedades en la Costa Blanca Norte. En ese contexto, Benidorm aparece como un producto fácil de vender: apartamentos frente al mar, edificios recientes, zonas con servicios y una oferta pensada para residentes internacionales.

Pero esa misma lectura ha encendido algunas críticas. Varios usuarios han señalado que mientras para compradores extranjeros una segunda vivienda en Benidorm puede parecer “asequible”, muchos residentes españoles tienen cada vez más dificultades para acceder a una primera vivienda en zonas turísticas de la costa.

La ciudad que unos aman y otros rechazan

El debate en los comentarios retrata las dos caras de Benidorm. Hay quienes recuerdan que no todo es la zona de ocio nocturno y defienden el casco antiguo, la playa de Poniente, los paseos, la conexión con localidades como Altea o El Albir y la posibilidad de disfrutar de una ciudad turística sin limitarse al alcohol y la noche.

Otros, sin embargo, recurren a la imagen más dura: turismo de borrachera, pérdida de encanto, exceso de visitantes extranjeros y una ciudad que para muchos españoles ya no representa la idea clásica de destino mediterráneo.

Las playas de Benidorm son las únicas de la provincia de Alicante que tienen servicio diario de socorristmo todo el año

Las playas de Benidorm son uno de sus grandes atractivos. / INFORMACIÓN

El comentario que resume la discusión

Entre las respuestas al vídeo, una idea resume bien el fondo del debate: Benidorm tiene todo lo que muchos visitantes buscan, pero precisamente por eso también genera rechazo. Para parte del público extranjero es una ciudad cómoda, conocida, con buen clima y servicios. Para parte del público local, es el ejemplo de cómo el turismo y la inversión exterior pueden transformar un lugar hasta hacerlo irreconocible.

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Esa tensión explica por qué un vídeo promocional de solo 31 segundos ha provocado tantas reacciones. Benidorm no deja indiferente porque ya no es solo un destino de vacaciones: es un símbolo de hasta dónde puede llegar un modelo turístico cuando se convierte también en modelo residencial, inmobiliario y cultural.

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