Asia Gardens Hotel & Thai Spa: un paraíso asiático en Benidorm donde detener el tiempo

En Benidorm, entre jardines tropicales, piscinas infinitas y una atmósfera que transporta al sudeste asiático, Asia Gardens Hotel & Thai Spa se presenta como mucho más que un alojamiento de lujo. Miembro de Leading Hotels of the World, este exclusivo establecimiento propone una experiencia sensorial pensada para disfrutar en cualquier época del año, gracias al privilegiado microclima de la zona.

Rodeado por más de 40 hectáreas de exuberante naturaleza, Asia Gardens no es simplemente un hotel con jardín: es un sorprendente jardín en el que se integra un espectacular hotel. Sus caminos, lagos serpenteantes con peces Koi, aromas de hibiscus, palmeras y vegetación exótica crean un ambiente de calma en el que resulta fácil perder la noción del tiempo.

Un refugio tropical junto al Mediterráneo

Las temperaturas agradables, la arquitectura inspirada en Bali y las habitaciones decoradas con un elegante estilo balinés moderno convierten cada estancia en una invitación al descanso. El hotel cuenta con diferentes categorías de alojamiento, desde habitaciones Deluxe hasta opciones familiares o comunicadas, todas ellas cuidadas al detalle para garantizar el máximo confort.

Asia Gardens Hotel & Thai Spa recrea la esencia del sudeste asiático en Benidorm, con jardines tropicales, piscinas infinitas y una atmósfera pensada para la desconexión. / INFORMACIÓN

Para quienes buscan una experiencia aún más especial, las suites ofrecen beneficios exclusivos, amplias terrazas y una decoración marcada por muebles de madera noble y detalles de inspiración asiática.

El agua también es protagonista en Asia Gardens. Sus piscinas exteriores de efecto infinito, como la piscina Langkawi, y otras climatizadas, como Lombok y Zen, refuerzan esa sensación de retiro tropical en pleno Mediterráneo.

Bienestar, adultos y desconexión

Asia Gardens es también un destino ideal para una escapada en pareja. El hotel dispone de espacios exclusivos reservados solo para adultos, como el restaurante In Black, la piscina Caras de Angkor y su emblemático Thai Spa, uno de los grandes iconos de este paraíso zen.

La llegada al Thai Spa forma parte de la experiencia. Un camino rodeado de plataneros, hibiscus, palmeras y plantas exóticas conduce hasta su entrada, donde comienza un ritual de paz, armonía y quietud. Su carta de tratamientos incluye masajes pensados para recuperar el equilibrio y el bienestar, como el tradicional tailandés Nuad Thai o el masaje balinés, de carácter antiestrés y terapéutico.

Planes para familias y amantes del deporte

El hotel también está preparado para acoger a familias que buscan unas vacaciones completas. Su Miniclub, abierto durante gran parte del día, ofrece un amplio programa de actividades deportivas, acuáticas, talleres de cocina y escape rooms. Además, el Teens Club está pensado para mayores de 12 años, con campo de fútbol y pista de vóley playa, creando un espacio donde los jóvenes pueden hacer amigos, practicar deporte y vivir recuerdos únicos durante sus vacaciones.

Para los huéspedes más activos, Asia Gardens dispone de un Fitness Center equipado con máquinas TechnoGym, además de actividades wellness de cortesía como Tai Chi, yoga, meditación o Chi Kung. La oferta deportiva se completa con pistas de tenis y pádel, así como una pista de croquet, disponibles bajo reserva a través del departamento de Relaciones Públicas.

Ubicación de Asia Gardens en Google Maps.

En definitiva, Asia Gardens Hotel & Thai Spa propone una forma diferente de vivir Benidorm: un viaje al corazón de Asia sin salir del Mediterráneo, donde la naturaleza, el bienestar y la exclusividad se unen para crear una estancia inolvidable.