Benidorm honra a los Caídos en la Mar y reafirma su histórica vinculación con la Armada Española

Benidorm ha vuelto a rendir un emotivo homenaje a los Caídos en la Mar y al Arma Submarina con motivo del aniversario de la batalla naval de Santiago de Cuba, una fecha marcada en la historia local por la participación del benidormense Francisco Zaragoza Such, conocido como el Condestable Zaragoza, fallecido en combate en 1898.

El acto, organizado por el Ayuntamiento y la Fundación Frax en la Plaça de la Senyoria, reunió a representantes institucionales, mandos de la Armada Española, fuerzas y cuerpos de seguridad y numerosos vecinos. La ceremonia estuvo presidida por el alcalde, Toni Pérez, junto al almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, Gonzalo Sanz Alisedo.

Durante el homenaje se depositó una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en la Mar, obra de Juan de Ávalos, y una ofrenda floral junto al monumento dedicado al Arma Submarina, en recuerdo de quienes sucumbieron en las batallas.

Despliegue de 4.500 marinos

El presidente de la Fundación Frax, Matías Pérez Such, destacó la estrecha relación que Benidorm mantiene con la Armada y el compromiso de la ciudad por preservar esta tradición, mientras que el almirante Sanz Alisedo agradeció el respaldo institucional y ciudadano. En su intervención recordó que actualmente cerca de 4.500 marinos e infantes de Marina se encuentran desplegados en distintas misiones de vigilancia y seguridad, subrayando el servicio que prestan "con España y los españoles en su cabeza y en su corazón".

El alcalde cerró el acto reivindicando la memoria de Francisco Zaragoza Such como símbolo de todos los benidormenses ligados al mar. Toni Pérez destacó que la ciudad "no puede comprenderse sin el mar" y puso en valor la relación de respeto y colaboración que mantiene con la Armada, además de agradecer a la Fundación Frax su labor para difundir la historia naval entre las nuevas generaciones a través de las Jornadas de la Mar.

Premio para el profesor Francisco Amillo

La conmemoración se completó con la clausura de las III Jornadas de la Mar, celebrada el jueves en el Ayuntamiento. El vicealmirante Alejandro Cuerda ofreció la conferencia Liderazgo en submarinos y, posteriormente, se entregaron los VI Premios de Investigación Histórica Naval Miquel Llinares Barceló.

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