Benidorm se prepara para el verano: refuerza el mantenimiento urbano con nuevas plantaciones y aplica tratamientos contra los insectos

El Ayuntamiento de Benidorm ha reforzado las actuaciones de mantenimiento urbano con motivo de la temporada alta estival. A través de las concejalías de Parques y Jardines y de Ciclo del Agua, se están desarrollando diferentes trabajos destinados a mejorar la imagen de la ciudad y las condiciones higiénico-sanitarias en los espacios públicos. Reposición de plantas deterioradas por el paso peatonal y revisiones de tratamientos en el alcantarillado, forman parte del programa para acometer la temporada veraniega.

Una de las actuaciones en marcha es la reposición de más de 3.000 plantas en los parterres del Paseo de Poniente, donde se están recuperando las zonas ajardinadas deterioradas principalmente por el paso de peatones fuera de los itinerarios habilitados. Los trabajos incluyen también la reparación de varios tramos del sistema de riego por goteo que presentaban desperfectos para garantizar el correcto mantenimiento de las nuevas especies vegetales.

Altas temperaturas e insectos

Paralelamente, la Concejalía de Ciclo del Agua, a través de la empresa concesionaria Veolia, ha intensificado las labores de desinsectación y desratización en las redes de alcantarillado y aguas pluviales. Aunque estos tratamientos se realizan durante todo el año, el aumento de las temperaturas favorece la proliferación de insectos, por lo que durante el verano se refuerzan especialmente en las zonas más sensibles y en los puntos con acumulación de agua.

El concejal José Ramón González de Zárate ha explicado que estos trabajos forman parte del mantenimiento ordinario de la ciudad, aunque en los meses de mayor afluencia de visitantes se incrementan los esfuerzos para conservar en las mejores condiciones tanto las zonas verdes como las infraestructuras urbanas.

Benidorm realiza cuatro campañas anuales de desinsectación y desratización. A las tres aplicaciones programadas a lo largo del año se suma un tratamiento adicional durante el verano en las áreas consideradas más conflictivas. Además, el Ayuntamiento atiende las incidencias que puedan surgir tanto a través de la empresa concesionaria como de los servicios municipales.

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Las comunidades de propietarios deben actuar

No obstante esta labor municipal no es totalmente eficaz si no va acompañada de las intervenciones sanitarias en el ámbito de las comunidades de vecinos. Por ello, Veolia recomienda que las comunidades, establecimientos de hostelería y otros inmuebles lleven a cabo también tratamientos preventivos en sus redes interiores de saneamiento coincidiendo con las campañas municipales, con el fin de evitar el desplazamiento de insectos entre las instalaciones privadas y la red pública. Asimismo, aconseja disponer de elementos sifónicos en las acometidas de alcantarillado para impedir el tránsito de insectos entre ambas redes, ya que tendrían un papel de barrera para impedir este tránsito.