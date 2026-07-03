El Castell de l’Olla d’Altea celebra su 40 aniversario con dos referentes artísticos al frente de su imagen y pregón

Hay celebraciones que trascienden el calendario festivo para convertirse en parte de la memoria emocional de un pueblo. En Altea, pocas representan mejor esa condición que el Castell de l’Olla, el gran espectáculo de fuego sobre el mar que cada verano transforma la bahía alteana en un escenario de luz, pólvora y tradición compartida.

Este año, la cita alcanza una fecha especialmente simbólica: cuarenta años de historia. Cuatro décadas en las que este singular castillo de fuegos artificiales, disparado íntegramente desde el mar en honor a San Lorenzo, ha pasado de ser una celebración local a convertirse en una de las grandes referencias culturales y turísticas del Mediterráneo. Y para una edición tan significativa, la Cofradía del Castell de l’Olla ha querido volver al origen, al territorio de los afectos y a la memoria compartida, confiando el relato artístico de este aniversario a dos creadores profundamente vinculados a Altea: el artista visual Damià Díaz, autor del cartel oficial, y la arquitecta y diseñadora Beatriz Lorente-Sorolla, encargada de pronunciar el pregón.

La cuenta atrás para la 40 edición del emblemático Castell de l’Olla de Altea ya ha comenzado. La presentación oficial ha tenido lugar durante la tradicional dinà celebrada en la residencia del presidente de la Cofradía, José Pérez Gorgoll, conocido popularmente como Picarraco, en un encuentro que reunió a representantes institucionales, patrocinadores, fuerzas de seguridad y miembros del sector turístico.

Un homenaje a los orígenes del Castell

Pérez Gorgoll ha destacado el simbolismo de ambas designaciones en una edición marcada por el 40 aniversario del espectáculo pirotécnico. Según ha explicado, la elección “responde al reconocimiento de dos figuras artísticas estrechamente vinculadas tanto a la cultura valenciana como a la historia del propio Castell de l’Olla”.

Tras dedicar un emotivo recuerdo al cofrade Luís González-Albo, fallecido el año pasado, el presidente de la Cofradía ha manifestado que “este año volvemos a los orígenes del Castell al contar con Damià, hijo del pintor Pepe Díaz Azorín, quien diseñó el primer cartel junto al ilustrador Miguel Calatayud. Y además, hacemos un guiño universal al Mediterráneo con la participación de la bisnieta de Joaquín Sorolla, maestro de la luz mediterránea, para que proclame el pregón con un texto poético-literario alusivo al Castell de l’Olla. Ambos -ha recordado- han vivido en Altea y mantienen una conexión emocional con esta celebración desde su infancia”.

Beatriz Lorente-Sorolla: la memoria del Mediterráneo hecha voz

La arquitecta y diseñadora Beatriz Lorente-Sorolla (Altea, 1962) será la encargada de pronunciar el pregón oficial de esta edición conmemorativa. Bisnieta del célebre pintor valenciano Joaquín Sorolla y nieta de Elena Sorolla, mantiene una fuerte vinculación familiar con Altea. Su padre, Manuel Lorente-Sorolla, dejó una profunda huella urbanística en el municipio al diseñar espacios emblemáticos como la actual Casa Consistorial a principios de los años 6 del siglo pasado, o la Avenida Rei Jaume I, principal eje comercial del municipio, además de impulsar normativas urbanísticas de conservación del casco antiguo.

Licenciada en Arquitectura, ha desarrollado una amplia carrera internacional ligada al diseño, el visual merchandising y la arquitectura comercial, trabajando para grandes firmas de lujo como Loewe y Christian Dior. Además, participa activamente en proyectos internacionales dedicados a preservar y divulgar el legado artístico de su bisabuelo.

Lorente-Sorolla ha manifestado que “es un lujo poder hacer el pregón de una fiesta que vivo desde aquella primera edición en la playa de l’Olla a donde he continuado viniendo con una toalla cada verano desde Madrid en donde vivo”. La arquitecta ha añadido que el Castell de l’Olla “es lo que sois los valencianos, gente con pasión y que tiene una mirada especial”.

El presidente de la Cofradía Castell de l'Olla, José Pérez Gorgoll, anuncia los autores del cartel y el pregón de la edición de este año / Diego Coello

Damià Díaz, arte contemporáneo con proyección internacional

Por otro lado, el encargado de diseñar el cartel oficial de esta edición será el artista visual y escultor Damià Díaz (Alicante, 1966), licenciado en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y formado también en la Escuela Nacional Superior de Artes Visuales La Cambre de Bruselas.

El escultor no ha podido estar presente en el acto pero ha enviado un mensaje expresando su “agradecimiento y emoción” a la par que ha destacado que “podría utilizar un mar de palabras para explicar lo que significa colaborar en este cuarenta aniversario, pero desde mi trabajo solo puedo dar un emocionado gracias”.

Con una trayectoria iniciada en 1986, su obra se caracteriza por explorar la relación entre tradición y contemporaneidad, incorporando nuevas tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. A lo largo de su carrera ha desarrollado exposiciones en ciudades como París, Nueva York, Ámsterdam y Lisboa. Entre sus hitos más recientes destaca su presencia en el Musée des Arts et Métiers de París entre 2024 y 2025, así como su proyecto Conocimiento flotante, presentado en 2026 en Bellver Blue Tech Zone.

Una cita imprescindible del verano mediterráneo

El Castell de l’Olla volverá a iluminar la bahía de Altea a las doce de la noche del próximo sábado 8 de agosto consolidándose, una vez más, como uno de los espectáculos pirotécnicos más singulares del panorama nacional.

Organizado desde 1987 por la Cofradía del Castell de l’Olla, entidad sin ánimo de lucro formada originalmente por una treintena de cofrades, el evento se ha convertido en una potente herramienta de promoción turística para el municipio.

Reconocimientos y respaldo institucional

A lo largo de sus cuatro décadas de historia, el Castell de l’Olla ha acumulado importantes distinciones institucionales que avalan su relevancia cultural y turística. En 1999 recibió el reconocimiento al Mérito Turístico en categoría Oro otorgado por la Diputación de Alicante. Posteriormente, en 2007, la Generalitat Valenciana lo declaró Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana y recibió el Premio Importantes del periódico INFORMACIÓN.

Además, el espectáculo ha sido catalogado por el Consell Valencià de Cultura como Bien Etnográfico de Interés Cultural y en 2016 recibió el reconocimiento del UNESCO Mediterráneo por su contribución a la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

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La edición de este año cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Altea, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Costa Blanca y numerosas entidades privadas, consolidando una vez más al Castell de l’Olla como una de las grandes señas de identidad cultural del Mediterráneo español.