Cuenta atrás en l’ Alfàs: el festival de cine levanta el telón de la gala inaugural con Agustín Jiménez

El camino para el inicio oficial de la 38ª edición del Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi ya ha comenzado. La Casa de Cultura ultima los preparativos para una gala inaugural que marcará el arranque de una nueva edición del certamen y que reunirá sobre el escenario a algunas de las figuras más destacadas del panorama cinematográfico español. El maestro de ceremonias será esta vez el humorista Agustín Jiménez que asumirá el papel de presentación de un acto cuyo punto álgido será la entrega de los tres Faros de Plata.

La alfombra roja volverá a conducir a los protagonistas de la noche hasta el auditorio en una ceremonia que estará presentada por el humorista, actor, guionista y monologuista Agustín Jiménez. Con una amplia trayectoria en televisión, teatro y cine, y tras su paso por formatos como El Club de la Comedia, Jiménez será el encargado de conducir una gala en la que el humor, la emoción y la cercanía con el público serán protagonistas.

Uno de los momentos más esperados de la velada será la entrega de los Faros de Plata, el máximo reconocimiento honorífico que concede el Festival. En esta edición recaerán en tres referentes de la interpretación española: Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa, cuyas trayectorias han dejado una profunda huella en el cine, el teatro y la televisión.

Tres más uno

El director del Festival de Cine de l'Alfàs, Luis Larrodera, ha destacado el privilegio que supone reunir en la gala inaugural a estos cuatro nombres de reconocido prestigio. Según ha señalado, la presencia de Agustín Jiménez como maestro de ceremonias y el homenaje a Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa representan "lo mejor de nuestro cine". Larrodera ha subrayado que los tres actores son "referentes indiscutibles por su talento, su honestidad y su extraordinaria capacidad para emocionar al público", por lo que considera que el Faro de Plata reconoce una trayectoria ampliamente merecida.

Asimismo, ha resaltado que cada uno de los homenajeados ha construido una carrera ejemplar desde el compromiso con la interpretación y el respeto por el oficio, mostrando su satisfacción porque pasen a formar parte de la historia del Festival y dejen también su huella en el Paseo de la Fama del municipio.

Punto de encuentro

Para Larrodera, la gala del sábado será "una noche muy especial, llena de emoción, de reconocimiento y de agradecimiento a quienes han dedicado toda una vida a engrandecer el cine español". Del mismo modo, ha puesto en valor la elección de Agustín Jiménez como presentador, al considerarlo un artista con una gran capacidad para conectar con el público y convertir cualquier escenario en una auténtica celebración de la cultura y el humor.

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Con esta ceremonia inaugural, el Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi abrirá oficialmente una nueva edición que, durante los próximos días, volverá a situar al municipio como uno de los principales puntos de encuentro del cine español, reuniendo a profesionales del sector, creadores y aficionados en torno al séptimo arte.