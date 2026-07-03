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El Grupo GEIR K9 de Benidorm contribuye a localizar y rescatar con vida a un superviviente bajo los escombros en La Guaira

El equipo español detectó indicios acústicos de una persona atrapada y coordinó la intervención con rescatistas estadounidenses, que culminó ocho horas después con la extracción de la víctima

Los dos integrantes del equipo de rescate de la Marina Baixa, GEIR K9.

Los dos integrantes del equipo de rescate de la Marina Baixa, GEIR K9. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Venezuela

El Grupo GEIR K9 ha informado de la localización y posterior rescate con vida de una persona atrapada bajo los escombros de una edificación colapsada en las inmediaciones del bloque P33 de La Guaira, este pasado jueves, en una operación que ha puesto de relieve la importancia de la coordinación entre los distintos equipos internacionales desplegados sobre el terreno. Tras ocho horas de intenso trabajo lograron subir a la víctima a la superficie aunque lamentablemente falleció poco después en el hospital.

Según ha explicado el grupo de rescate, la intervención comenzó durante la madrugada del miércoles 1 al jueves 2 de julio, después de que un ciudadano alertara de la posible presencia de un superviviente en la zona. Tras acceder al lugar, los especialistas realizaron una búsqueda técnica en una galería de unos siete metros de profundidad.

Durante la inspección, el equipo obtuvo respuestas acústicas mediante golpes, un indicio compatible con la presencia de una persona con vida bajo los escombros. Sin embargo, la complejidad de la estructura, formada por vigas y forjados de hormigón, dificultaba determinar con precisión el punto exacto desde el que procedían las señales, ya que este material transmite el sonido a varios metros de distancia.

Colaboración con otro equipo

Ante esta situación, los integrantes de GEIR K9 concluyeron que era necesario emplear equipos electrónicos de localización tipo TPL, un sistema especializado del que no disponían. Gracias al trabajo desarrollado en jornadas anteriores, sabían que el destacamento de rescatistas estadounidenses desplazado a la zona contaba con este equipamiento.

Tras trasladarles los resultados obtenidos durante tres búsquedas técnicas con indicios positivos de supervivencia, el equipo estadounidense decidió movilizar los dispositivos de localización y comenzar las labores de desescombro en el punto señalado, mientras GEIR K9 continuaba con nuevas misiones en otra área asignada.

Después de ocho horas ininterrumpidas de trabajo, las tareas concluyeron durante la madrugada de este jueves, hora española, con la extracción de la víctima, que pudo ser rescatada con vida. A pesar de los incansables esfuerzos de los equipos de rescate y de lograr extraerlo con vida, el hombre no pudo superar las graves secuelas dejadas por los días bajo los escombros. Finalmente, falleció poco después de su ingreso en el hospital

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Desde GEIR K9 han destacado que estos operativos demuestran la eficacia de los procedimientos de búsqueda técnica, así como el valor de la cooperación entre los distintos equipos internacionales de rescate.

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