L ‘ Alfàs suma y sigue: actos paralelos al festival de cine con arte y la vuelta al mundo en un libro

La cita anual cinematográfica del festival expande su territorio con otras actividades paralelas. Esta vez se trata de dos citas culturales diversas y atractivas. El 4 de julio centra la jornada a las 12:00 horas en el Museo Villa Romana del Albir con la inauguración de la exposición 'Círculo del Arte', del artista checo Miroslav Stibůrek, y continuará media hora después, a las 12:30 horas, en la Biblioplaya del Albir con la presentación del libro 'La vuelta al mundo sobre una mano', firmado por Serge Gambi.

La primera cita permitirá descubrir la singular propuesta artística de Stibůrek, quien convierte salvavidas marítimos en originales obras de arte. La exposición reúne una colección de piezas intervenidas de forma individual, transformando un elemento tradicionalmente vinculado a la seguridad en el mar en un soporte para la creación contemporánea.

Salvavidas con otra visión

Cada salvavidas presenta un tratamiento artístico diferente, ofreciendo al visitante una amplia variedad de lenguajes plásticos y una reflexión sobre la capacidad del arte para reinterpretar objetos cotidianos. La muestra permanecerá abierta al público en el Museo Villa Romana del Albir hasta el próximo 31 de julio.

A continuación, la Biblioplaya del Albir será el escenario de la presentación de 'La vuelta al mundo sobre una mano', la obra autobiográfica del artista circense y empresario Serge Gambi.

En sus páginas, el autor recorre una intensa trayectoria vital marcada por el circo, los viajes y la superación personal. El libro recoge experiencias vividas en numerosos países, sus actuaciones internacionales como acróbata especializado en el equilibrio sobre una sola mano y los acontecimientos que, años después, le llevaron a establecerse definitivamente en la Costa Blanca.

Del circo, al empresariado

Además de relatar su carrera artística, Gambi repasa su etapa como empresario y su vinculación con el sector turístico. Residente en Benidorm desde finales de la década de 1970, donde formó su familia y desarrolló diversos proyectos empresariales, también presidió la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (APTUR), desempeñando un destacado papel en la promoción turística del destino.

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Con estas dos propuestas, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi refuerza su apuesta por una programación multidisciplinar que trasciende las proyecciones cinematográficas y acerca al público otras manifestaciones culturales durante la celebración del certamen.