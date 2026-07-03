Pere Rostoll confirma que concurrirá a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Benidorm

Pere Rostoll anunció este jueves ante la militancia del PSOE de Benidorm su intención de presentarse a las primarias para convertirse en el candidato socialista a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. El aspirante realizó el anuncio durante la asamblea de la agrupación local, donde explicó que formalizará su candidatura una vez quede aprobado el calendario definitivo del proceso interno por los órganos del partido.

Con este paso, Rostoll se convierte en el segundo postulante que hace pública su voluntad de liderar el proyecto socialista en Benidorm, tras la precampaña iniciada por Mario Villar hace unos días para optar a ser cabeza de lista en la carrera hacia la Alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm.

Rostoll, sin embargo, ha defendido en los últimos días que prefería esperar a la presentación de la candidatura de Diana Morant a la concurrencia a primarias de cara a la presidencia de la Generalitat Valenciana, antes de activar públicamente su proyecto, al considerar que debían respetarse los tiempos orgánicos de la formación.

Durante su intervención, Rostoll aseguró que afronta esta nueva etapa con el objetivo de recuperar el gobierno municipal para los socialistas. "Voy a dedicar a partir de ahora toda mi capacidad, energía e ilusión a conseguir que Benidorm vuelva a tener un gobierno progresista", afirmó ante los militantes.

El ex portavoz municipal sostuvo que ha llegado "el momento de dar un paso adelante para lograr un cambio", convencido de que el PSOE puede volver a gobernar la ciudad. "Quiero recuperar Benidorm para sus vecinos. Ese es mi principal objetivo. Una ciudad que crezca sin perder su alma".

Rostoll pidió además la confianza de la militancia para encabezar el proyecto socialista y aseguró sentirse preparado para afrontar el reto de las próximas elecciones municipales. "Os pido vuestra confianza. Yo os ofrezco mi compromiso. Estoy preparado, tengo ilusión y estoy convencido de ganar las próximas elecciones municipales", manifestó, animando a los afiliados a movilizarse y sumarse a su candidatura.

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Como símbolo del inicio de esta nueva etapa, mostró una libreta roja en la que pretende recoger propuestas e ideas para construir el programa con el que concurrirá a las elecciones. "Vamos a construir un futuro que aún no está escrito. Y lo vamos a empezar a escribir en esta libreta roja", explicó.