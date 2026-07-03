Victoria Puche, VilaMuseu y las Fiestas del Medievo de Villena, galardonados con los premios AAPET ‘Pedro Zaragoza Orts’ al Turismo
La asociación ha concedido una mención especial a título póstumo a Humberto Armas
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La Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo (AAPET) ha dado a conocer los ganadores de los Premios AAPET «Pedro Zaragoza Orts» al Turismo de este año.
Los galardonados de este año son:
- «Premio a la persona»: Victoria Puche Francés.
- «Premio a la empresa/entidad»: VilaMuseu
- «Mención especial a la trayectoria de la empresa/entidad/evento»: Fiestas del Medievo de Villena.
Además, la Junta Directiva ha decidido otorgar la “Mención Especial a Título Póstumo” a Humberto Armas Cruz, creador del primer Cable-Ski del mundo y el pionero del turismo activo en Benidorm.
El acto de entrega de los Premios AAPET “Pedro Zaragoza Orts” al Turismo 2026, tendrá lugar en el Salón de Actos del MARQ, a mediados de octubre.
En este evento colaboran: Diario Información, Fundación Frax, MARQ, Pérez -Guerras Ingenieros y Arquitectos, HOSBEC, grupo Aqualandia, Cable-Ski Benidorm,Vinos La Pitxotxa y Ushuaia Café.
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