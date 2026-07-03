Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto incendio CallosaDoble crimen machistaBarcala Les NausDiana Morant candidataDetenidos atracos gasolinerasMosquito tigreEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Victoria Puche, VilaMuseu y las Fiestas del Medievo de Villena, galardonados con los premios AAPET ‘Pedro Zaragoza Orts’ al Turismo

La asociación ha concedido una mención especial a título póstumo a Humberto Armas

Victoria Puche Francés, Premio a la persona 2026 de AAPET

Victoria Puche Francés, Premio a la persona 2026 de AAPET / AAPET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo (AAPET) ha dado a conocer los ganadores de los Premios AAPET «Pedro Zaragoza Orts» al Turismo de este año.

Los galardonados de este año son:

  • «Premio a la persona»: Victoria Puche Francés.
  • «Premio a la empresa/entidad»: VilaMuseu
  • «Mención especial a la trayectoria de la empresa/entidad/evento»: Fiestas del Medievo de Villena.
Humberto Armas Cruz, Mención Especial a Título Póstumo

Humberto Armas Cruz, Mención Especial a Título Póstumo / AAPET

Además, la Junta Directiva ha decidido otorgar la “Mención Especial a Título Póstumo” a Humberto Armas Cruz, creador del primer Cable-Ski del mundo y el pionero del turismo activo en Benidorm.

El acto de entrega de los Premios AAPET “Pedro Zaragoza Orts” al Turismo 2026, tendrá lugar en el Salón de Actos del MARQ, a mediados de octubre.

Noticias relacionadas

En este evento colaboran: Diario Información, Fundación Frax, MARQ, Pérez -Guerras Ingenieros y Arquitectos, HOSBEC, grupo Aqualandia, Cable-Ski Benidorm,Vinos La Pitxotxa y Ushuaia Café

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel
  2. La Guardia Civil interviene un atún rojo de 250 kilos capturado de forma furtiva en La Vila Joiosa
  3. El vídeo de un agente inmobiliario sobre Benidorm: 'Por fin entendí por qué los europeos están obsesionados con Benidorm
  4. Dos jóvenes apalean en Benidorm a un hombre para quitarle la cartera y luego roban de un tirón el bolso a una turista
  5. Benidorm da luz verde a las obras de saneamiento de Poniente y bautiza una nueva avenida como l'Horta
  6. La cala más coqueta de Alicante: aguas cristalinas, rodeada de pinos y con vistas panorámicas al Mediterráneo
  7. Un accidente corta un carril de la AP-7 en La Vila en sentido Alicante
  8. Villa Playa, el nuevo refugio en Alicante de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Victoria Puche, VilaMuseu y las Fiestas del Medievo de Villena, galardonados con los premios AAPET ‘Pedro Zaragoza Orts’ al Turismo

Victoria Puche, VilaMuseu y las Fiestas del Medievo de Villena, galardonados con los premios AAPET ‘Pedro Zaragoza Orts’ al Turismo

Altea aprueba el blindaje urbanístico contra la expansión de las viviendas turísticas y reduce un 23% su oferta en año y medio

Altea aprueba el blindaje urbanístico contra la expansión de las viviendas turísticas y reduce un 23% su oferta en año y medio

Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana

Llega la tercera ola de calor a Alicante en apenas un mes: así va a impactar a partir del fin de semana

Fallece un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Callosa d'En Sarrià y una mujer es trasladada al centro de salud con una crisis de ansiedad

Fallece un hombre con movilidad reducida en el incendio de una vivienda en Callosa d'En Sarrià y una mujer es trasladada al centro de salud con una crisis de ansiedad

Asia Gardens Hotel & Thai Spa: un paraíso asiático en Benidorm donde detener el tiempo

Benidorm lidera con un 89,3 % la ocupación en junio en la Comunidad y marca la senda veraniega

Benidorm lidera con un 89,3 % la ocupación en junio en la Comunidad y marca la senda veraniega

L ‘ Alfàs suma y sigue: actos paralelos al festival de cine con arte y la vuelta al mundo en un libro

L ‘ Alfàs suma y sigue: actos paralelos al festival de cine con arte y la vuelta al mundo en un libro

Cuenta atrás en l’ Alfàs: el festival de cine levanta el telón de la gala inaugural con Agustín Jiménez

Cuenta atrás en l’ Alfàs: el festival de cine levanta el telón de la gala inaugural con Agustín Jiménez
Tracking Pixel Contents