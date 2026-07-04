"Mi ciudad necesita una pequeña gran revolución": así se ha presentado Mario Villar como precandidato del PSOE a la alcaldía de Benidorm

"¿Qué piensas, Mario? Pues que ya toca dar el paso, Yaya". Así comienza una declaración de intenciones, la nueva aventura de Mario Villar; llegar a ser alcalde de Benidorm. Una ciudad que "nos ha dado mucho", seguía explicando el precandidato que irá a las primarias socialistas para conseguir dirigir un "Benidorm que se merece mucho más".

Con un emotivo vídeo, ha dado a conocer su decisión junto a su abuela materna, coprotagonista de este clip donde ha repasado su vida en el municipio, sus raíces familiares y las aspiraciones con las que afronta este nuevo reto político.

"Benidorm no es solo turismo y playas"

Villar, que ha oficializado su candidatura como precandidato a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Benidorm, presenta una pieza audiovisual cargada de simbolismo y de referencias personales. En ella recuerda su infancia junto al mar y reivindica los valores que, asegura, le transmitió su familia: "Aprendí lo que es el trabajo duro por mi familia, que construyó una fantástica historia con su esfuerzo y su perseverancia".

El dirigente socialista pone el foco en la ciudadanía como verdadero motor de Benidorm. "Benidorm no es solo turismo y playas. Benidorm sois la gente que madruga, la que atiende, la que cuida y la que se queda", afirma durante el vídeo, en un mensaje dirigido a quienes sostienen el día a día de la ciudad.

"Mi ciudad necesita una pequeña gran revolución"

En su intervención explica que da el paso porque considera que Benidorm necesita "una pequeña gran revolución". A su juicio, la ciudad está "cansada de gestionar rutinas y facturas que pagaremos durante décadas", por lo que defiende un cambio de rumbo que permita mirar al futuro sin olvidar a quienes construyeron el municipio.

Lejos de prometer soluciones inmediatas, Villar asegura que afronta esta etapa "con trabajo, humildad y escucha", apelando a un compromiso personal que dice haber aprendido en su hogar. "No vengo con recetas mágicas. Vengo con trabajo, humildad, con escucha y con un compromiso que aprendí en casa: que, si algo importa, hay que pelearlo", señala, al tiempo que advierte de que "no podemos dejar un futuro peor a los que vienen".

El precandidato también vincula su decisión a un compromiso familiar y personal con Benidorm. "Benidorm lo fue y es todo para la familia que estoy construyendo y quiero devolverle todo lo que nos dio. Es nuestra casa", afirma antes de asegurar que todas las etapas de su vida, desde la infancia y la formación hasta su experiencia profesional, le han conducido a este momento.

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Villar indica que lleva consigo "un gran equipo" dispuesto a trabajar para construir "un Benidorm mejor, más cercano, más limpio y más amable para sus ciudadanos y ciudadanas", al tiempo que solicita la confianza de la militancia socialista para convertirse en el candidato del PSOE a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.