18.000 personas disfrutan de la primera edición del Latin Fest en el recinto Benidorm Skyfest
El certamen abre los festivales de gran formato previsto este verano en la capital turística de la Costa Blanca
El recinto Benidorm Skyfest ha albergado este pasado fin de semana la primera edición en la ciudad del Latin Fest, el primero también de los festivales de gran formato previstos para este verano en el espacio de ocio habilitado por la UTE concesionaria en los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.
Así, cerca de 18.000 personas, alrededor de 9.000 por día, han disfrutado de las dos jornadas en las que se ha desarrollado este festival.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto a los concejales de Eventos y Fiestas, Jesús Carrobles y Mariló Cebreros, participaron en la tarde del domingo en la segunda jornada de este festival para acompañar a la reina de las Fiestas Mayores Patronales, Laura Ivars Marín, y a sus damas de honor, así como al presidente de la Comissió, Ramón Cano, en este evento.
Allí, departieron junto al CEO de Skyfest, Alex Frattini, y otros miembros de la empresa gestora sobre el transcurso del festival y las previsiones para los próximos eventos programados.
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