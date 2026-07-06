Benidorm recibe el sello ‘Más Bici’ de La Vuelta por su apuesta por la movilidad sostenible y la promoción del ciclismo

La ciudad de Benidorm ha recibido el sello ‘Más Bici’, un distintivo impulsado por La Vuelta que evalúa y reconoce a las sedes comprometidas con el uso cotidiano de la bicicleta. Con esta iniciativa la carrera ciclista quiere inspirar a las instituciones para fomentar el uso diario de la bicicleta e integrarla cada vez más en la vida de las personas, según ha informado este lunes el Ayuntamiento.

Así, Benidorm ha sido uno de los 18 municipios españoles que han recibido este sello que se entregó por primera vez el año pasado, sumándose de esta forma a los cinco que lo obtuvieron en 2025, con lo que se conforma ya una red de 23 municipios reconocidos.

Este reconocimiento confirma nuestra apuesta y compromiso constante para promocionar la bicicleta como medio de transporte y estilo de vida Javier Jordá — Concejal de Deportes de Benidorm

El sello distingue, a través de una evaluación, a las ciudades que apuestan firmemente por la movilidad sostenible y la promoción del uso de la bici, poniendo en valor las acciones que se hacen bien en este ámbito e identificando oportunidades de mejora.

Estrategia sólida

Los criterios de su asignación permiten evaluar el progreso realizado a través de cinco temas claves: gobernanza, infraestructura, servicios y educación, deporte y turismo. En el caso de Benidorm la evaluación ha constatado que la ciudad “demuestra una estrategia sólida y transversal que equilibra la movilidad cotidiana, el deporte y su consolidación como destino cicloturístico internacional”.

Señala además que, con una red ciclista de 130 kilómetros y una gestión de aparcamientos inteligentes de larga duración vinculada a su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), “la ciudad demuestra su firme interés hacia el desarrollo de la movilidad en bicicleta”. “Su gran desafío es afianzar la movilidad diaria sobre las bases de lo realizado en el plano turístico y deportivo” concluye la evaluación.

Benidorm dispone de 130 kilómetrosde carril bici y ciclovía / INFORMACIÓN

El concejal de Deportes de Benidorm, Javier Jordá, ha valorado de forma “muy positiva” la obtención de este reconocimiento porque confirma “nuestra apuesta y compromiso constante para promocionar la bicicleta como medio de transporte y estilo de vida”.

Las candidaturas han sido evaluadas por un jurado de expertos en políticas ciclistas integrado por representantes de la Red de Ciudades y Territorios por la Bicicleta (RedBici) y la consultora internacional Copenhagenize.

“El objetivo de este proceso era analizar la calidad de las iniciativas, reconocer las buenas prácticas existentes e identificar oportunidades de mejora y por ello estamos muy satisfechos de que Benidorm haya logrado esta distinción que reconoce nuestros esfuerzos por fomentar esta movilidad y que, al mismo tiempo, pone en valor todas las actuaciones desarrolladas en la ciudad para contar con más de 130 kilómetros de carril bici o ciclocalle y que el uso de este medio de transporte sea cada vez mayor en las vías de nuestro término municipal” ha indicado Jordá.

Las cinco primeras ciudades en recibir este sello el año pasado fueron Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza, que ya estuvieron presentes en el recorrido de La Vuelta en la primera edición del año 1935.