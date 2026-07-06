Los bomberos de Benidorm entregan 8.760 euros a ADELA-CV tras el éxito de su carrera solidaria

El Parque de Bomberos de Benidorm ha sido el escenario este lunes de la entrega oficial de los fondos recaudados en la VII Carrera Solidaria de los Bomberos celebrada el pasado 7 de junio a la Asociación de ELA de la Comunidad Valenciana. En total, la iniciativa ha logrado una recaudación de 8.760 euros.

El acto ha reunido a representantes de la organización (Asociación Cultural y Deportiva Bomberos Marina Baixa y Grupo Brotons), miembros del cuerpo de bomberos y responsables de la Asociación Valenciana de ELA (ADELA-CV) para escenificar la entrega de este cheque, obtenido gracias a la implicación de más de 1.000 personas que se inscribieron en las distintas modalidades de marcha incluidas en este prueba solidaria que recorrió buena parte del centro de la ciudad turística.

El importe íntegro se destinará a los programas sociosanitarios que ADELA-CV desarrolla en la Comunidad Valenciana para mejorar la calidad de vida de los cerca de 400 pacientes que conviven con la Esclerosis Lateral Amiotrófica y sus familias. Entre esos programas, se incluye apoyo psicológico, trabajo social, fisioterapia, terapia ocupacional y banco de ayudas técnicas.

La prueba

Uno de los momentos más significativos de la prueba lo protagonizaron decenas de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Marina Baixa, quienes completaron el recorrido ataviados con sus equipos de intervención de más de 25 kilogramos de peso. Esta acción buscaba simbolizar la carga diaria que supone la enfermedad tanto para los pacientes como para sus familiares y cuidadores.

Noticias relacionadas

La séptima edición de la prueba tuvo un fuerte componente emotivo al coincidir con el homenaje a Paco Pedrera, bombero del Parque de Benidorm e impulsor de la carrera desde sus orígenes. Pedrera recibió el reconocimiento de compañeros, autoridades y participantes al vestirse por última vez con el traje de faena ante su inminente jubilación, culminando una trayectoria dedicada tanto al servicio público como a visibilizar el impacto de la ELA.