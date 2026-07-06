La Filharmònica Alteanense regresa este jueves a Kerkrade (Países Bajos), donde hace 21 años conquistó el oro

La Societat Filharmònica Alteanense volverá esta semana a uno de los escenarios más importantes de su historia. Veintiún años después de conquistar la Medalla de Oro y la Mención de Honor en el World Music Contest (WMC) de Kerkrade (Países Bajos), la banda regresará al considerado como los “Juegos Olímpicos de la música de viento”, aunque esta vez no lo hará para competir, sino como formación invitada en los actos inaugurales del festival.

La expedición alteana viajará a los Países Bajos para participar en dos de los primeros actos de un certamen que este año celebra su 20.ª edición y el 75 aniversario de su creación. El jueves 9 de julio la banda tomará parte en el gran desfile inaugural y un día después ofrecerá un concierto dentro de la programación oficial del WMC, que hasta el 2 de agosto reunirá en Kerkrade a más de 20.000 músicos y alrededor de 300.000 visitantes llegados de todo el mundo. El concierto del día 10 ofrecerá un programa dedicado a la música española, representando a Altea y a la Comunitat Valenciana en el inicio oficial del evento.

El presidente de la Societat Filharmònica Alteanense, Francisco Alvado, ha mostrado este lunes su satisfacción en nombre de la entidad porque la invitación del WMC “supone un reconocimiento a la trayectoria de nuestra banda y a la estrecha vinculación que tenemos con uno de los festivales internacionales más prestigiosos dedicados a la música de viento”.

El recuerdo de una actuación histórica

La última participación de la Filharmònica Alteanense en Kerkrade se remonta a 2005, cuando estaba presidida por Luís Morote. Aquel año la banda, dirigida entonces por Daniel Ferrero Silvage, firmó una de las páginas más brillantes de su historia al proclamarse vencedora de la Primera Categoría con una Medalla de Oro y Mención de Honor tras obtener 93,92 puntos, la mayor puntuación registrada hasta ese momento en dicha categoría. Aquel triunfo consolidó a la formación como una de las grandes referencias del panorama bandístico internacional.

No era la primera vez que la formación destacaba en el certamen neerlandés. En las ediciones de 1985 y 1989 también consiguió medallas de oro y menciones honoríficas, consolidando una trayectoria que ahora tendrá continuidad con una participación de carácter institucional y artístico, alejada del ámbito competitivo, un reconocimiento reservado a formaciones de destacada trayectoria.

Concierto de Verano 2026 de la banda sinfónica de la SFA celebrado en la plaza del Ayuntamiento. / INFORMACIÓN

Un repertorio con sello español

La banda sinfónica presentó el pasado 3 de julio, durante el tradicional Concierto de Verano, celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Altea y dirigido por José Vicente Algado, el programa que interpretará en Kerkrade. El repertorio reúne cinco obras de compositores españoles: Bellaguarda, de Jaime Francisco Ripoll Martins; Leonardo Dreams, de Saül Gómez; De Cai, de Pascual Piqueras; Palindromía Flamenca, de Antonio Ruda; e Hispania, de Óscar Navarro.

Durante el concierto, el presidente de la Societat Filharmònica Alteanense explicó que el programa había sido concebido expresamente para esta cita internacional y subrayó la importancia que supone “volver a un escenario tan significativo para la historia de la entidad”.

Altea también desfilará por las calles de Kerkrade

Francisco Alvado ha explicado este lunes que la participación de la banda “comenzará este próximo jueves con el desfile inaugural del World Music Contest, en el que estará acompañada por una escuadra de la Filà Maseros d’Altea vestida con la indumentaria tradicional de llauradors, una imagen con la que la SFA pretende mostrar en los Países Bajos parte del patrimonio festero y cultural de Altea”. Y el viernes “ofreceremos un concierto dentro de la programación inaugural del festival, con un repertorio pensado para representar la música española ante algunas de las mejores agrupaciones de música de viento del mundo y frente al público llegado de los cinco continentes”.

Alvado ha destacado, además, que la invitación de la entidad neerlandesa “es fruto del trabajo desarrollado durante los últimos años para estrechar la colaboración entre el World Music Contest, el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de València y el Certamen Internacional de Música Vila d'Altea, reforzando así la proyección internacional de la música de banda valenciana”.

Luís Morote, presidente de la SFA, muestra la medalla de oro conseguida por la banda en el certamen de Kerkrade de 2005. A su lado, el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, y el director de la banda, Daniel Ferrero. / Diego Coello Calvo

El mayor escaparate de la música de viento

Fundado en 1951 y celebrado cada cuatro años, el World Music Contest está considerado el principal encuentro internacional de bandas de música, fanfarrias, agrupaciones de percusión y bandas de desfile. Además de las competiciones, el festival organiza conciertos, espectáculos y actividades culturales durante cuatro semanas, convirtiendo a Kerkrade en la capital mundial de la música de viento.

La edición de 2026 adquiere un carácter especialmente simbólico al conmemorar el 75 aniversario del certamen y su vigésima edición, reforzando su papel como referente internacional para la promoción de la excelencia musical, la innovación y el intercambio cultural. Una celebración en cuya apertura estará presente la formación alteana.

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Una expedición respaldada por instituciones y entidades

Finalmente, el presidente de la SFA también ha querido agradecer el esfuerzo “realizado por músicos, director y junta directiva para hacer posible el desplazamiento a los Países Bajos”. Y asimismo, ha destacado la colaboración de la Filà Maseros d'Altea, que ha cedido la indumentaria para el desfile inaugural; de Caixaltea, por facilitar el transporte del material e instrumentos; y del Ayuntamiento de Altea, a través de las concejalías de Cultura y Turismo, por el apoyo prestado durante la preparación del viaje.