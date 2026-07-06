La Vila Joiosa instala 15 pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha instalado quince pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad vial en las principales calles y avenidas del municipio. Una medida se une a la colocación de radares pedagógicos en varios barrios de la ciudad que cumplirán la misma función: mejorar la seguridad de los peatones.

El alcalde Marcos Zaragoza, junto al concejal de Urbanismo y Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, ha indicado que “estos nuevos pasos de peatones inteligentes son mucho más visuales y permitirán mejorar la seguridad vial”.

El primer edil apuntó que esta instalación “es una herramienta que refuerza la seguridad vial de los peatones ya que mejora la visibilidad y la atención de los conductores”. Estos elementos se han instalado en “zonas muy transitadas, una elección que se ha hecho en base a criterios técnicos”.

El alcalde en su vista a uno de los pasos de peatones inteligentes / INFORMACIÓN

El concejal de Ciudad Inteligente explicó que “estos elementos contarán con iluminación horizontal y vertical que delimita ambos extremos de los pasos de peatones y se coordina la misma con un sistema de detección de peatones establecido en cada instalación”. Con ellos, además, “se mejora la seguridad del peatón incrementando la visibilidad real del cruce, especialmente en condiciones nocturnas o de baja percepción”.

Ubicaciones

Las ubicaciones son las siguientes: calle Carlos Galiana; Pianista Gonzalo Soriano (doble); avenida Ensenyants con Músic Tito; calle Ocho de Mayo; avenida País Valencià; calle Colón; calle Colón con Ibiza; cuatro en avenida Mariners de la Vila Joiosa, en la Cala; Partida Paradís, en la glorieta de la avenida Alfàs del Pi con Marina Baixa; en la calle Cervantes, cruce con calle Quintana; y avenida Finestrat (frente a Chocolates Pérez).

Uno de los radares pedagógicos que se han instalado en zonas de alta densidad de tráfico / INFORMACIÓN

Esta medida se suma a la instalación de una decena de radares pedagógicos para mejorar la seguridad vial en las principales calles y avenidas del municipio. Esta herramienta de seguridad vial se ha instalado en lugares clave, como las entradas y salidas a La Vila Joiosa y avenidas y calles muy concurridas; además, marcan la velocidad máxima según el tipo de vía.

Los radares con una velocidad máxima de 30 km/h se encuentran en la calle Colón, sentido al centro urbano; calle Colón (zona Correos); calle Cervantes (frente al CEIP Poble Nou y habrá otro en el sentido contrario en finalizar las obras); calle Carlos Galiana; y en el acceso a la Ermita desde la rotonda de acceso a la AP-7. Los radares que marcan un máximo de 50 km/h se ubican, dos de ellos, en la N-332a en la zona del Paradís; y N-332a en la zona donde se ubica el Casino.