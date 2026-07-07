Altea alerta del desplome de las ayudas autonómicas al empleo tras perder casi el 90% de las contrataciones subvencionadas

El Ayuntamiento de Altea ha mostrado su preocupación por la progresiva reducción de las subvenciones de la Generalitat Valenciana destinadas a fomentar el empleo a través de los consistorios. El concejal de Fomento del Empleo, José María Borja, advierte de que la disminución de recursos “está limitando la capacidad municipal para ofrecer oportunidades laborales a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, como jóvenes cualificados, desempleados de larga duración, mujeres mayores de 45 años o personas con problemas de salud mental”.

Según los datos facilitados por el edil este martes, la evolución de estas ayudas “refleja un acusado descenso en apenas cuatro años. En 2023, el Ayuntamiento logró formalizar 15 contrataciones mediante los programas autonómicos EMPUJU (destinado a la contratación de personas jóvenes cualificadas menores de 30 años), EXPLUS (orientado a favorecer la contratación de personas desempleadas de más de 30 años) y ETRAME (dirigido a la inserción laboral de personas desempleadas con trastorno mental). La cifra cayó a seis contratos en 2024. En 2025 desaparecieron las convocatorias de EMPUJU y EXPLUS y únicamente se concedieron tres plazas correspondientes al programa ETRAME. Y para 2026, la previsión es todavía más reducida: dos contrataciones, una mediante el nuevo programa EMCORP, que sustituye a EMPUJU, y otra a través de EMDONA, destinada a mujeres desempleadas, preferentemente mayores de 45 años”.

Borja considera que estas líneas de financiación constituyen “una herramienta muy importante” para que los ayuntamientos podamos ofrecer oportunidades laborales a colectivos que necesitan un apoyo específico para acceder o reincorporarse al mercado de trabajo y se puedan desarrollar políticas activas de empleo adaptadas a las necesidades de la población”.

Menos recursos para las políticas locales

El responsable municipal de Fomento de Empleo sostiene que los consistorios desempeñan “un papel esencial en la inserción laboral porque conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos”. Por ello, reclama que la Generalitat “recupere el nivel de financiación de ejercicios anteriores”.

De igual modo ha afirmado que “estamos viendo una reducción muy importante de recursos en programas que han sido útiles para favorecer la contratación desde el ámbito local”, y es por ello que “pedimos a la Generalitat que vuelva a reforzar estas líneas de ayuda porque son fundamentales para seguir generando oportunidades de empleo desde los municipios". Al respecto, Borja ha aseverado que “la desaparición de algunos programas tradicionales y su sustitución por nuevas convocatorias con menor dotación económica nos preocupa especialmente al Ayuntamiento, ya que consideramos insuficiente la cobertura actual para atender la demanda existente”.

El paro sigue bajando en Altea

La reivindicación del edil coincide, sin embargo, con una evolución positiva del mercado laboral en Altea. Según los datos facilitados, “el número de personas desempleadas ha pasado de 1.053 en 2023 a 888 en junio de 2026. Consolidándose con ello una tendencia descendente que sitúa al municipio en uno de sus mejores registros de los últimos años”.

Jose María Borja atribuye esta evolución al trabajo realizado desde el área de Empleo mediante programas de formación, orientación laboral y acompañamiento a las personas desempleadas. “Seguimos trabajando para ayudar a nuestros vecinos con políticas de formación y acompañamiento laboral, pero ese esfuerzo necesita también una respuesta por parte de la Generalitat con más recursos y una apuesta clara por las políticas activas de empleo”, apostilla mientras destaca que la evolución “ya había mostrado signos positivos durante 2025, cuando el desempleo descendió alrededor de un 13% durante el primer semestre y alcanzó niveles que no se registraban desde hacía una década”.

Reclamación municipal ante el contexto autonómico

La reclamación del Ayuntamiento se produce en un contexto de mejora general del empleo en la Comunitat Valenciana. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo reflejan que el paro descendió en junio en 2.445 personas respecto al mes anterior, situando el total de desempleados en 281.651, la cifra más baja para un mes de junio desde 2008. La provincia de Alicante lideró además el descenso mensual, con 1.500 desempleados menos.

Pese a esta evolución favorable, el Ayuntamiento de Altea, y particularmente el concejal Borja, consideran que precisamente en un escenario de crecimiento económico “resulta necesario consolidar las políticas públicas dirigidas a los colectivos con mayores dificultades de inserción”.

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Borja ha concluido sus declaraciones aseverando que el objetivo municipal “seguirá siendo mantener la tendencia positiva del empleo”, aunque insiste en que “es necesario que la Generalitat vuelva a situar estas ayudas entre sus prioridades para que los ayuntamientos podamos seguir dando respuestas útiles a la ciudadanía”.