El pueblo del interior de Alicante que esconde una cascada en pleno centro urbano: ideal para refrescarse en verano

En los días más calurosos del verano, casi todo el mundo piensa en estar bajo el agua. En Alicante, quienes viven cerca del litoral suelen tenerlo más fácil: basta con acercarse a la playa, buscar una cala tranquila o esperar a última hora de la tarde para darse un baño en el Mediterráneo. Pero en los pueblos de interior, donde el mar queda más lejos y el calor aprieta con fuerza, los vecinos buscan otros refugios para refrescarse, descansar a la sombra y pasar unas horas lejos del asfalto.

Esos oasis interiores tienen un encanto distinto al de la costa. No siempre sirven para bañarse, pero sí para sentir el agua cerca, escuchar su sonido, sentarse bajo los árboles y disfrutar de una temperatura más agradable. Fuentes, lavaderos, barrancos, parques arbolados y pequeñas cascadas urbanas se convierten en lugares de encuentro, especialmente para familias con niños, personas mayores y visitantes que quieren descubrir otra cara de la provincia. Uno de esos rincones se encuentra en La Nucía, muy cerca de su casco urbano.

Font de la Favara

Se trata de la Font de la Favara, uno de los espacios naturales y recreativos más queridos del municipio. Este pequeño paraje sombrío cuenta con zona de merendero, bar, parque infantil, bancos y una fuente que da nombre al enclave. Su imagen más reconocible es el salto de agua que cae en forma de cascada hacia una pequeña balsa circular, creando una estampa poco habitual en el interior de Alicante: una cascada urbana rodeada de vegetación, sombra y ambiente familiar. Aunque hoy el espacio está acondicionado como parque, su importancia viene de mucho más atrás.

Historia

La Font de la Favara fue durante generaciones un punto de encuentro para los vecinos de La Nucía. Allí se acudía a recoger agua y también se encontraba uno de los antiguos lavaderos del pueblo.

En los últimos años, este lugar ha vivido una importante transformación. El Ayuntamiento de La Nucía inauguró en 2023 la rehabilitación de la Font de la Favara y la recuperación del antiguo lavadero, una actuación que supuso una inversión municipal de 600.000 euros. Las obras permitieron renovar el parque, recuperar el “Llavador de la Favara” y construir unos aseos para los visitantes.

Leyenda

El encanto de la Font de la Favara también está ligado a su leyenda. El conocido como “Mito de la Favara” cuenta que, en tiempos antiguos, una joven llamada Roxana fue convertida en roca por un conjuro, y que sus ojos se transformaron en manantiales de agua. Según la tradición, quien bebía de esa agua quedaba enamorado de ella, e incluso algunos relatos dicen que todavía pueden escucharse sus palabras en el sonido de la cascada.

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Más allá de la leyenda, el lugar sigue funcionando como un refugio muy real contra el calor: un parque accesible, con sombra, agua, zona infantil y espacios para sentarse. No es una playa ni una piscina natural, pero sí uno de esos rincones del interior alicantino donde el verano se lleva mejor, con el rumor del agua de fondo y el centro histórico a pocos pasos.