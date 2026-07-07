Sanidad crea 13 plazas en Urgencias del Hospital Marina Baixa tras exigir la Inspección de Trabajo refuerzos

La Conselleria de Sanidad ha creado 13 nuevas plazas estructurales en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marina Baixa con el objetivo de "reforzar la atención sanitaria en uno de los servicios con mayor actividad asistencial del departamento", según han informado este martes desde el área sanitaria.

Todo después de que el pasado marzo la Inspección de Trabajo diera seis meses a Sanidad para solucionar la falta de personal en Urgencias del Hospital de La Vila Joiosa, tras la denuncia interpuesta por el sindicato de enfermería Satse.

La medida en el centro sanitario vilero contempla la incorporación de seis enfermeras, seis técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y un facultativo especialista de Urgencias, lo que "permitirá incrementar la capacidad asistencial del servicio y ofrecer una atención más ágil, segura y de mayor calidad a los pacientes", destacan desde Sanidad.

El Hospital de La Vila / INFORMACIÓN

Desde Satse han celebrado la medida, pero han advertido que la plantilla de Urgencias sigue siendo insuficiente, por lo que esperan que se realicen más incorporaciones, ya que los seis meses de plazo acaban en septiembre.

Y es que apuntan que por ejemplo se necesitan 7 enfermeras más por cada turno, y esta incorporación supone una más por turno solo. Así, recuerdan que no llega ni al 25 % de las necesidades que originaron la denuncia de Satse ante Inspección de Trabajo.

Y han recordado que la Inspección de Trabajo alertó de "una situación de insuficiencia de personal y de riesgo psicosocial elevado derivado, entre otros factores, de la sobrecarga asistencial y de la falta de recursos humanos adaptados a la actividad real del servicio".

La gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Beatriz Massa, ha destacado que la creación de estas nuevas plazas “supone una apuesta por consolidar y fortalecer un servicio esencial para nuestro departamento. Con este refuerzo incrementamos la capacidad asistencial de Urgencias y seguimos avanzando para ofrecer una atención más ágil, segura y de calidad a nuestros pacientes".

El Departamento de Salud Marina Baixa atiende actualmente a una población SIP de 214.407 personas, de las que cerca del 23% tiene 65 años o más, un perfil demográfico que requiere una elevada capacidad de respuesta por parte del Servicio de Urgencias ante patologías agudas y procesos de mayor complejidad.

Además de la población SIP asignada, el Departamento de Salud Marina Baixa atiende de forma continuada a población desplazada y a visitantes nacionales e internacionales, especialmente durante los periodos de mayor afluencia turística, lo que incrementa la demanda asistencial del Servicio de Urgencias.

Durante 2025, el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marina Baixa atendió 69.608 urgencias, mientras que el hospital registró 12.131 ingresos, siendo este servicio la principal puerta de entrada de la mayoría de los pacientes que requieren hospitalización por procesos agudos.

El Hospital Marina Baixa, a la espera de más personal médico. / David Revenga

La creación de estas nuevas plazas se suma a las medidas organizativas que el Departamento de Salud Marina Baixa viene impulsando para optimizar el funcionamiento del Servicio de Urgencias, entre ellas la aplicación del Sistema de Triaje Manchester, que permite priorizar la atención de los pacientes en función de la gravedad de su estado clínico y no del orden de llegada.

El triaje, realizado por personal de enfermería específicamente formado, clasifica a los pacientes en distintos niveles de prioridad para garantizar que quienes presentan patologías con mayor riesgo reciban atención inmediata. Este sistema, implantado internacionalmente, contribuye a mejorar la seguridad clínica y la eficiencia asistencial.

Con este refuerzo, "el Hospital Universitario Marina Baixa continúa fortaleciendo uno de sus servicios estratégicos y consolida una estructura asistencial más sólida para responder a la demanda actual y futura", han destacado desde el departamento.

Reacción de Satse

Por su parte desde el Satse Marina Baixa han recibido con "satisfacción" una medida que "supone un importante avance en una reivindicación que el sindicato ha venido realizando durante años y que fue respaldada recientemente por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social tras la denuncia presentada por esta organización".

"Desde Satse queremos trasladar nuestro agradecimiento por esta decisión, ya que supone un reconocimiento de las necesidades reales que viene soportando el servicio y una respuesta a las demandas planteadas por los profesionales. Estas incorporaciones permitirán aliviar parte de la presión asistencial que durante años han venido soportando enfermeras, TCAE y resto de trabajadores de las Urgencias del Hospital Marina Baixa".

El área de urgencias pediátricas del hospital de la Marina Baixa, en imagen de archivo en una imagen de archivo. / David Revenga

El sindicato considera que "este anuncio representa una buena noticia tanto para los profesionales como para los pacientes y genera cierta tranquilidad al comprobar que, por fin, comienzan a adoptarse medidas concretas para reforzar uno de los servicios más tensionados del departamento de salud".

Sin embargo, Satse recuerda que "la propia Inspección de Trabajo concluyó que existía una situación de insuficiencia de personal y de riesgo psicosocial elevado derivado, entre otros factores, de la sobrecarga asistencial y de la falta de recursos humanos adaptados a la actividad real del servicio".

Por ello, "aunque valoramos positivamente este incremento de plantilla, entendemos que resulta insuficiente para dar por solucionadas las carencias detectadas. El informe realizado por Satse, indicaba que había que incrementar en 7 enfermeras más al día la plantilla (en total 25 enfermeras en plantilla estructural), y con las 6 anunciadas, solo supone 1 enfermera más por turno al día, tal y como están estructurados actualmente los turnos de trabajo. Por tanto es evidente que es insuficiente y no llega ni al 25% de las necesidades que originaron la denuncia de Satse y la posterior actuación de la Inspección de Trabajo no desaparecen con este anuncio, sino que requieren seguir avanzando en la ampliación de la plantilla estructural hasta alcanzar una dotación acorde a la demanda asistencial que soportan las Urgencias del Hospital Marina Baixa".

Satse recuerda así mismo que "la administración dispone todavía de aproximadamente tres meses para completar el plazo establecido por la Inspección de Trabajo y desarrollar todas las medidas requeridas, entre ellas la adecuación efectiva de la plantilla a las necesidades reales del servicio".

Vigilantes

Por este motivo, el sindicato "confía en que las 13 plazas anunciadas constituyan únicamente una primera fase dentro de un proceso más amplio de consolidación y crecimiento de los efectivos de Urgencias La organización sindical seguirá vigilando de cerca la evolución de esta situación y colaborará en todas aquellas iniciativas que permitan mejorar las condiciones laborales de los profesionales y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía".

"Agradecemos el esfuerzo realizado y nos sentimos aliviados al ver que comienzan a adoptarse medidas que Satse lleva años reclamando. No obstante, debemos ser prudentes: este refuerzo es positivo, pero todavía no cubre al completo las necesidades existentes. Confiamos en que la conselleria continúe ampliando la plantilla durante los próximos meses para cumplir íntegramente con lo requerido por la Inspección de Trabajo y garantizar una asistencia segura y de calidad", señalan desde Satse Alicante.