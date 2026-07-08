Más de 400 menores participan durante los meses de julio y agosto en la Escuela de Verano de Benidorm

La Escuela de Verano que cada año organiza la FAMPA Marina Baixa, en estrecha colaboración con las concejalías de Educación y Bienestar Social de Benidorm, va a contar este año con la participación de más de 400 niños y niñas que se han inscrito para asistir a esta actividad de ocio y educativa durante los dos meses de verano. Una inscripción que está todavía abierta para las familias que quieran emplear este recurso el próximo agosto, según ha informado el Ayuntamiento.

El colegio público de Infantil y Primaria Els Tolls, ubicado en el barrio con este mismo nombre, ha sido el centro elegido en esta edición para albergar la Escuela de Verano, que cada año se organiza en un centro público distinto principalmente para acercar el servicio a todos los barrios y facilitar la conciliación de las familias.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha visitado este miércoles la Escuela de Verano junto a la edil de Educación, Maite Moreno, y a representantes de la FAMPA Marina Baixa. Allí han tenido la ocasión de saludar a los alumnos y alumnas, ver los trabajos y actividades que realizan en estos días y desearles un buen verano, así como de conocer cómo se están desarrollando las sesiones de la mano del responsable del servicio, David Arias, de Trokoló.

Desde el Ayuntamiento atendemos toda la demanda de las numerosas familias de Benidorm que confían cada vez más en este servicio que se impulsa, y con el que colaboramos en su organización, a través de la FAMPA Marina Baixa Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Así, a lo largo del mes de julio van a ser un total de 255 los niños y niñas de 3 a 13 años que están asistiendo a la Escuela de Verano entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, muchos de los cuales también hacen uso de otros servicios adicionales, como el de horario prolongado antes y después del horario ordinario o el de comedor.

Por lo que se refiere al mes de agosto, con el plazo de inscripción abierto hasta el 15 de julio, son ya un total de 147 las inscripciones cursadas. A ellos se suman otros 11 alumnos que acuden durante los meses de julio y agosto a las dos aulas de integración para menores con necesidades específicas, un servicio que también está sufragado al 100 % por el Ayuntamiento de Benidorm para favorecer aún más la conciliación a estas familias.

El alcalde ha visitado este miércoles la Escuela de Verano / INFORMACIÓN

Toni Pérez ha explicado que el Consistorio va a invertir este año “algo más de 28.900 euros, a través de la concejalía de Bienestar Social, para facilitar la asistencia a las escuelas de verano de los niños y niñas de Benidorm en aulas específicas donde puedan ver atendidas todas sus necesidades”, a lo que se suman el resto de subvenciones previstas para el alumnado de la escuela de verano ordinaria.

Hogares con escasos recursos

En este capítulo, y también con cargo a Bienestar Social, se ha previsto una partida de “más de 38.000 euros para subvencionar el 100 % del coste de la escuela de verano y del comedor a un total 39 menores en julio y 35 en agosto procedentes de hogares con escasos recursos económicos, de modo que puedan ver igualmente atendidas todas sus necesidades”. En total, los fondos destinados a estas subvenciones de carácter social asciendes, por tanto, a más de 67.000 euros.

Paralelamente, el alcalde ha recordado que desde la concejalía de Educación también se subvenciona parte del coste de la asistencia a la Escuela de Verano a los niños y niñas empadronados en Benidorm, con una ayuda lineal que puede alcanzar hasta el 50 % del coste de la escuela y que se calcula y se abona con posterioridad, en función del número de usuarios. Para ello, el Consistorio destina una aportación económica de 18.000 euros.

El primer edil ha destacado que, desde el Ayuntamiento “atendemos toda la demanda de las numerosas familias de Benidorm que confían cada vez más en este servicio que se impulsa, y con el que colaboramos en su organización, a través de la FAMPA Marina Baixa”. Pérez ha resaltado que las cifras de asistencia ponen de manifiesto “la idoneidad de esta iniciativa educativa, que facilita la conciliación a un buen número de familias de Benidorm, y en la que los más pequeños aprenden mientras se divierten y comparten experiencias”.

El Consistorio sufraga la asistencia y el comedor de 39 menores vulnerables en julio y 35 en agosto, además de las subvenciones previstas para todos los empadronados

En ese sentido, y tal y como se ha avanzado anteriormente, el programa cuenta además de con la actividad propiamente dicha de la Escuela de Verano, con servicio de comedor, con la ‘Escola matinera’ y ‘Escola de vesprada’. De este modo, “se abarca todo el tramo horario desde las 7.30 hasta las 16.30 horas, con lo que se facilita mucho la conciliación laboral y familiar”, ha destacado Pérez.

Al igual que en años anteriores, las familias han tenido la posibilidad de inscribir a sus hijos e hijas por semanas, quincenas o por todo el mes, adaptándose la Escuela de Verano al máximo a las necesidades de cada hogar.

Por último, el alcalde ha destacado que la Escuela de Verano “se suma al resto de recursos educativos, sociales, formativos y deportivos puestos en marcha por el Ayuntamiento” durante el periodo estival “para atender a los más pequeños y jóvenes de la casa” y “facilitar la conciliación social, laboral y familiar a la ciudadanía de Benidorm”.

Entre ellos, el Programa de Apoyo Educativo (PAEV), el Programa de Verano de la concejalía de Juventud, el Campamento de Verano de Juventud, los cursos deportivos de verano o los campus y escuelas de verano promovidas por clubes privados en instalaciones municipales que el Ayuntamiento cede de forma gratuita para promover la práctica deportiva.