El alcalde de Altea denuncia que la Generalitat dejó sin ejecutar una inversión hidráulica de 2,3 millones de euros

La aprobación definitiva de las nuevas tarifas del agua para financiar inversiones en la red de abastecimiento de Altea ha reabierto el enfrentamiento político entre el equipo de gobierno de Compromís-PSOE y el Partido Popular. Mientras la portavoz popular, Rocío Gómez, atribuye el incremento del recibo a la “falta de planificación” del ejecutivo local, el alcalde, Diego Zaragozí (Compromís), sostiene que parte del esfuerzo económico que ahora deberán asumir los usuarios responde a la falta de ejecución “de una inversión de 2,3 millones de euros que figuraba en los Presupuestos de la Generalitat de 2024”.

La portavoz del Partido Popular de Altea, Rocío Gómez, señaló este martes que su partido votó en contra de la aprobación definitiva de las nuevas tarifas del agua, destinadas a financiar más de ocho millones de euros en inversiones en las redes de abastecimiento de Altea y las urbanizaciones de La Mallà-Mascarat en Altea Hills “porque, aunque no cuestionamos la necesidad de las actuaciones previstas, consideramos que muchas de ellas podrían haberse ejecutado con anterioridad si el Ayuntamiento hubiera atendido las advertencias que la empresa concesionaria llevaba años realizando sobre el deterioro de la red”. Gómez recordó además que esta subida “se suma a la aprobada hace unos meses para compensar el reequilibrio económico de la concesión” y criticó que ambas decisiones supongan “un nuevo incremento del recibo para los usuarios”.

La portavoz popular también acusó a Compromís de aumentar la presión fiscal “sobre los vecinos tras las subidas del IBI, la tasa de basura, el ICIO y la plusvalía”. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2025 “con más de cinco millones de euros de remanente positivo, por lo que dinero había. Lo que ha faltado es gestión y prioridades”.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, interviene durante el pleno municipal del pasado 2 de julio. / Diego Coello Calvo

Compromís apela a una inversión prevista por la Generalitat

En respuesta, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha afirmado este miércoles que el PP “olvida interesadamente” que los Presupuestos de la Generalitat de 2024 “incluían una inversión de 2,3 millones de euros para ejecutar infraestructuras hidráulicas estratégicas en el municipio”.

Zaragozí ha explicado que esta cantidad “figuraba en el anexo de inversiones reales de las cuentas autonómicas, que contemplaba una partida de 1.315.000 euros para la nueva conducción de conexión de los depósitos municipales Montahud-Sant Xuchim-Les Rotes y otra de 985.000 euros para la mejora del sistema de filtrado y potabilización del agua suministrada desde el depósito de Montahud”.

Zaragozí sostiene que esas actuaciones “no llegaron a ejecutarse tras el cambio de gobierno autonómico” y que, al no disponerse de esa financiación, “parte de las inversiones deberá sufragarse mediante las nuevas tarifas del agua. Lo que no pague la Generalitat tendremos que pagarlo directamente los vecinos”, ha aseverado el alcalde, quien ha reprochado al grupo municipal popular que no haya defendido “el mantenimiento de esa financiación autonómica”.

Rocío Gómez, portavoz del PP de Altea, interviene en el pleno municipal del pasado 2 de julio. / Diego Coello Calvo

Desacuerdo sobre las inversiones en Altea Hills

El alcalde también ha respondido a las críticas del PP sobre las actuaciones previstas en Altea Hills. Según ha explicado, las infraestructuras propias de esa urbanización “deben ser financiadas por sus propietarios, ya que se trata de obras que benefician exclusivamente a ese ámbito y que no fueron ejecutadas correctamente en su momento”.

En este sentido, Diego Zaragozí ha defendido que las infraestructuras de carácter general “deben sufragarse entre toda la ciudadanía”, mientras que las actuaciones específicas de una urbanización “deben ser asumidas por quienes resultan directamente beneficiados”.

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Por último, Zaragozí ha acusado al PP de mantener “un discurso contradictorio sobre la financiación de las infraestructuras municipales” y ha recordado que dirigentes populares, “como el diputado autonómico José Ramón González de Zárate defendieron públicamente que las infraestructuras de cada municipio las tiene que pagar cada municipio”.