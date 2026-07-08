El PSOE denuncia el bloqueo del Consell a la segunda fase del Centro Cultural de Benidorm "tras años de mentiras". El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Sergi Castillo, y el diputado autonómico Mario Villar han visitado estas instalaciones inacabadas para denunciar "el bloqueo al que tiene sometido el Consell del PP al proyecto de la tan demandada y esperada segunda fase de esta infraestructura".

Villar ha lamentado que, tras tres años de gestión del Partido Popular marcados por "anuncios vacíos, fotos forzadas, partidas presupuestarias fantasma y promesas incumplidas", el Centro Cultural siga ofreciendo la "vergonzosa imagen de un esqueleto de hormigón en pleno corazón de la capital turística", ha explicado el PSOE en un comunicado.

Estamos ante un engaño masivo e intolerable a la ciudadanía de Benidorm. Llevamos más de tres años escuchando promesas que se diluyen en el tiempo Mario Villar — Diputado autonómico del PSOE

El parlamentario autonómico ha remarcado que tras el paso de dos presidentes de la Generalitat y dos conselleras de Turismo diferentes por la dirección de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), “la vida sigue exactamente igual y esta infraestructura estratégica está sin finalizar”.

Así, Villar ha criticado con dureza la "falta de rigor del ejecutivo valenciano", incidiendo en que "no se ha avanzado lo más mínimo" a pesar de que en octubre de 2025 se entregó al grupo socialista un cronograma detallado que contemplaba la planificación completa de los plazos y fases del proyecto "que debería estar ya en marcha".

“Estamos ante un engaño masivo e intolerable a la ciudadanía de Benidorm”, ha manifestado Mario Villar. “Llevamos más de tres años escuchando promesas que se diluyen en el tiempo. A día de hoy, ni se sabe absolutamente nada del convenio marco entre la SPTD y el Ayuntamiento, anunciado a bombo y platillo hace ya siete meses, ni se ha procedido a la licitación del proyecto de redacción, y mucho menos se vislumbra una fecha cierta para el posible inicio de las obras. El PP ha dejado perder por completo una legislatura crucial, y los grandes y únicos perjudicados de esta desidia y falta de gestión son los vecinos y vecinas de Benidorm”, ha sentenciado el diputado socialista.

El “silencio cómplice” de Toni Pérez

Por su parte, el portavoz adjunto socialista en el Ayuntamiento, Sergi Castillo, ha sumado la crítica local a la parálisis autonómica, censurando el “silencio cómplice” del alcalde Toni Pérez y de su equipo de gobierno "frente a los sistemáticos incumplimientos de sus propios compañeros de partido en Valencia".

Castillo ha denunciado el "incuestionable doble rasero" del primer edil del PP, afirmando que “Toni Pérez ha perdido de forma fulminante toda aquella actitud beligerante y los órdagos constantes que exhibía con vehemencia ante el anterior gobierno progresista de Ximo Puig”.

Fue el Consell liderado por los socialistas el único que apostó con hechos, destinando una inversión real de cerca de 13 millones de euros para poner en marcha la primera fase de esta infraestructura que hoy disfrutan los benidormenses Sergi Castillo — Portavoz adjunto del PSOE de Benidorm

En este sentido, el portavoz adjunto ha querido recordar qué gobierno autonómico decidió pasar de las palabras a la acción después de años de parálisis inversora en el Centro Cultural: "Fue precisamente el Consell liderado por los socialistas el único que apostó con hechos, destinando una inversión real de cerca de 13 millones de euros para desatascar, finalizar y poner en marcha la primera fase de esta infraestructura que hoy disfrutan los benidormenses”.

Hay que recordar que en el edificio sí funcionan el Conservatorio Municipal de Danza y el Conservatorio Profesional de Música José Pérez Barceló, una sala menor con capacidad para 450 butacas y una cafetería para dar servicio a todos estos espacios; todo ello con acceso desde la calle Jaén. Un 25 % de la superficie total que sigue pendiente de acabar y ahora mismo es un esqueleto de hormigón y metal tapado con lonas en la parte exterior.

Para Castillo, la "docilidad actual del alcalde evidencia que antepone los intereses de las siglas de su partido a las necesidades culturales de la ciudad".

Caja escénica

Con todo, Castillo ha aprovechado para volver a poner sobre la mesa una reivindicación inaplazable para el tejido cultural de la ciudad, exigiendo de forma inmediata la instalación de la caja escénica en el auditorio Rafael Doménech Pardo del Centro Cultural.

“Es una dotación imprescindible y reiteradamente demandada por los profesionales, las asociaciones musicales y culturales que actúan en el recinto, así como por los propios usuarios que acuden a los espectáculos”, ha explicado el edil, quien ha lamentado las deficiencias sonoras que padece la instalación "debido a la falta de previsión y cuidado del actual gobierno local del Partido Popular".