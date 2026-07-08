El puente sobre el río Amadorio de La Vila reabrirá al tráfico antes de las Fiestas de Moros y Cristianos

La ampliación del puente sobre el río Amadorio, en La Vila Joiosa, permitirá recuperar la circulación en ambos sentidos antes del inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos. Así lo ha anunciado el alcalde, Marcos Zaragoza, quien ha detallado el calendario previsto para la recta final de unas obras que comenzaron en noviembre de 2024 y que han sufrido varios retrasos tras la modificación del proyecto inicial.

Según explicó el primer edil, está previsto que el próximo 15 de julio se hormigone el tablero correspondiente al carril que permanece en obras, completando así la nueva calzada. Si se cumplen los plazos, el puente podrá reabrirse al tráfico en ambos sentidos el 23 de julio, lo que permitirá normalizar la circulación durante las fiestas patronales.

No obstante, la actuación no concluirá entonces. Zaragoza señaló que el 15 de septiembre se volverá a cerrar uno de los carriles para ejecutar la fase final de los trabajos, con el objetivo de completar la obra aproximadamente un mes después.

Retraso

El alcalde explicó que la actuación se ha prolongado más de lo previsto porque el equipo de gobierno decidió modificar el proyecto redactado en 2021. Según indicó, el diseño original mantenía prácticamente el mismo ancho del puente, con un incremento de apenas 20 centímetros en las aceras, una solución que el ejecutivo local consideró insuficiente para responder al volumen de tráfico y al tránsito peatonal que soporta esta infraestructura.

Con las modificaciones introducidas, las aceras alcanzarán 2,4 metros de ancho, una dimensión que ya puede apreciarse en uno de los laterales del puente. Además, la actuación incorporará mejoras estéticas con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro, accesible y adaptado a las necesidades de vecinos y visitantes.

Las obras cuentan con una inversión de 858.387 euros y fueron adjudicadas a la empresa Pavasal. El proyecto contempla la ejecución de una losa continua de hormigón que ampliará el tablero en 0,50 metros por cada lado, hasta alcanzar una anchura total de 11 metros, con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros. También incluye la renovación de las redes de agua potable, telecomunicaciones, drenaje, alumbrado y semáforos, además de la mejora del pavimento y de la integración urbana del entorno.

Conexión

El puente de Cervantes, construido entre 1840 y 1878, constituye la principal conexión entre ambos lados del municipio para vehículos y peatones. La estructura está formada por cinco bóvedas de ladrillo que sustentan cinco arcos de medio punto de nueve metros de luz cada uno. En torno a 1950 se ejecutó una ampliación del tablero que, según el Ayuntamiento, originó algunos de los problemas estructurales detectados durante la intervención y que motivaron la paralización de las obras en julio de 2025.

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La restauración comenzó en noviembre de 2024 con el objetivo de reparar los daños provocados por el paso del tiempo, especialmente las humedades y las filtraciones de agua. Sin embargo, durante la ejecución de los trabajos aparecieron deficiencias en las ampliaciones realizadas décadas atrás. Ante esta situación, el gobierno local decidió suspender temporalmente la actuación para introducir modificaciones técnicas y funcionales que garantizaran una mayor durabilidad de la infraestructura y mejoraran de forma significativa la accesibilidad y la movilidad sobre el puente.