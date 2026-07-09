Altea renueva el convenio para impulsar la gastronomía local con una ayuda municipal de 13.000 euros

El Ayuntamiento de Altea y la Asociación de Hoteleros y Empresarios de Altea (AHEA) han renovado el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen para promover la gastronomía local como uno de los principales atractivos turísticos del municipio. El acuerdo, firmado este jueves por la Concejalía de Comercio y la asociación hostelera, mantiene las mismas líneas de actuación que ya se establecieron el pasado año y consolida una colaboración orientada a fortalecer la competitividad del sector.

El concejal de Comercio, José María Borja, ha señalado que el convenio “contempla una aportación municipal de 13.000 euros, además de la cesión gratuita de espacios municipales para la celebración de cursos, jornadas y otras actividades organizadas por AHEA”. A cambio, la asociación desarrollará “acciones de promoción de la gastronomía alteana”, entre ellas las tradicionales jornadas gastronómicas y la posibilidad de organizar “una feria destinada a dar visibilidad a la oferta hostelera del municipio y acercarla tanto a residentes como a visitantes”.

Asimismo, AHEA colaborará con la Concejalía de Comercio en la actualización de la información relativa a la oferta gastronómica y de restauración de Altea. Tras la firma del convenio, el presidente de la asociación hostelera, Juan Abril, ha valorado “la estrecha colaboración existente entre ambas entidades, que permite desarrollar a lo largo del año distintas iniciativas de promoción gastronómica”.

Asimismo, Borja y Abril han coincidido en señalar la importancia de seguir reforzando “la calidad de los productos de proximidad y la formación de los profesionales del sector como pilares para consolidar la oferta hostelera de Altea”.

Continuidad de un acuerdo estratégico

La renovación del convenio supone la continuidad del acuerdo suscrito en mayo de 2025, cuando el Ayuntamiento y la asociación hostelera formalizaron por primera vez esta línea de colaboración con idéntica dotación económica de 13.000 euros. Aquel convenio ya establecía como objetivos principales la promoción conjunta de la gastronomía local, la organización de jornadas temáticas y el impulso de una futura feria gastronómica consensuada entre ambas partes. También incluía la colaboración de AHEA en la actualización de la información turística relacionada con la restauración y el compromiso compartido de potenciar la calidad de los productos de proximidad y la formación de los trabajadores del sector.

Con la firma de este nuevo acuerdo, el Consistorio mantiene su apuesta por una estrategia que busca “consolidar la gastronomía como uno de los principales elementos diferenciadores de Altea dentro de la oferta turística de la Costa Blanca”, según ha manifestado el concejal de Comercio. Además, ha indicado que la renovación “garantiza la continuidad de unas iniciativas que, durante los últimos años, han contribuido a desestacionalizar la actividad hostelera mediante la organización de jornadas gastronómicas especializadas y otras acciones de dinamización económica”.

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Por último, José María Borja ha agradecido la colaboración que mantiene la asociación con el Ayuntamiento y ha destacado que “queremos impulsar acciones que contribuyan a mejorar el crecimiento económico del sector hostelero y su competitividad, haciendo de las mismas un elemento importante del municipio de Altea como destino turístico y gastronómico”.