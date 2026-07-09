Benidorm impulsa el nuevo contrato de limpieza de edificios públicos y centros escolares por 16 millones

Benidorm impulsa el nuevo contrato de limpieza de dependencias municipales y centros educativos por casi 16 millones de euros en total por cuatro años. La Corporación municipal votará en el próximo pleno la licitación del contrato de limpieza de dependencias municipales y centros educativos, que sale a concurso con un precio cercano a cuatro millones al año, siendo el contrato de dos años más otros dos de prórroga, según ha informado este jueves el Consistorio.

Esta propuesta se llevará el próximo lunes a la Comisión Informativa de Régimen Interior y que llega acompañada de todos los informes técnicos preceptivos.

El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que “este contrato engloba más de 70 edificios y dependencias municipales, entre ellos cerca de 20 centros educativos cuya limpieza depende del Ayuntamiento, los cinco centros sociales municipales, las cinco extensiones administrativas, instalaciones deportivas, edificios culturales, aseos públicos, el propio ayuntamiento y el centro municipal El Torrejó”.

Incrementamos en más de 20 los centros y espacios amparados por el contrato de limpieza respecto al anterior Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Así, el primer edil popular ha destacado que “incrementamos en más de 20 los centros y espacios amparados por el contrato de limpieza respecto al anterior”. Y además “el contrato incluye no solo la limpieza de todos esos espacios y edificios, sino también un servicio básico de mantenimiento con el que se pretende dar una respuesta rápida a las pequeñas incidencias que puedan darse en el día a día de la actividad de estas dependencias”.

Averías y desperfectos

Toni Pérez ha indicado que “en muchas ocasiones es el propio personal de limpieza el que detecta las averías o desperfectos que se producen en las instalaciones, de manera que si la misma empresa tiene asignada la labor de mantenimiento esos problemas, sin duda, se resolverán de forma mucho más ágil, optimizando recursos y ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía que es el objetivo final”.

El Ayuntamiento de Benidorm / INFORMACIÓN

A este respecto, ha significado que “lo hemos venido diciendo: se trata no solo de mantener servicios públicos sino de ofrecer más y mejores servicios para atender a los benidormenses”.

El alcalde ha aclarado que “si bien el anterior contrato ya recogía labores de mantenimiento, en esta ocasión se va a prestar un servicio más amplio y que viene muy detallado en el pliego de condiciones”. Así, la empresa que finalmente resulte adjudicataria se encargará también de trabajos de fontanería y pequeñas actuaciones de cerrajería, electricidad, albañilería y pintura.

El pliego de condiciones detalla también la flota de vehículos y maquinaria con la que deberá contar, como mínimo, el servicio que, en la actualidad, cuenta con una plantilla de unas 140 personas.