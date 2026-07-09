SANA RIVALIDAD
L’Alfàs del Pi, al rojo vivo para el España-Bélgica del Mundial: el alcalde español y dos concejales belgas ultiman los preparativos
La calle Federico García Lorca se cerrará al tráfico para que vecinos, residentes y aficionados puedan seguir el partido en un ambiente festivo
L’Alfàs del Pi ya vive la previa del España-Bélgica del Mundial. En un municipio con vecinos de más de 100 nacionalidades, el partido ha despertado una sana rivalidad entre aficionados de ambas selecciones, también dentro del propio Ayuntamiento.
El alcalde, Vicente Arques, ha querido representar el apoyo a la selección española frente a los concejales Martina Mertens y Patrick de Meirsman, ambos belgas, que han posado con los colores de Bélgica antes del encuentro.
Rivalidad sana entre vecinos
La imagen simboliza el ambiente que se espera este viernes en el municipio, donde muchos residentes belgas y españoles seguirán el partido en compañía de amigos, vecinos y aficionados de distintas nacionalidades.
Cada uno de los representantes municipales ha elegido la camiseta de su selección para mostrar sus colores antes de un encuentro que promete vivirse con especial intensidad en L’Alfàs del Pi, dada la importante presencia internacional del municipio.
Corte de tráfico en Federico García Lorca
Con motivo del partido, la calle Federico García Lorca permanecerá cerrada al tráfico para facilitar que los aficionados puedan reunirse y ver el España-Bélgica en los establecimientos y espacios habilitados en la zona.
El Ayuntamiento espera que el encuentro se viva en un ambiente festivo, familiar y de convivencia, con seguidores de ambas selecciones compartiendo una de las grandes citas del Mundial.
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