La Unión Musical de Benidorm, en su centenario, será la abanderada de las próximas Festes Majors Patronals de Benidorm

La Unión Musical de Benidorm será la abanderada de las próximas Festes Majors Patronals, según ha avanzado este el presidente de la Comissió, Ramón Cano, durante la presentación del programa de actos organizado con motivo de las celebraciones en honor a Sant Jaume, patrón de la ciudad.

La Unión Musical cumple este año el centenario de su fundación y ese ha sido el motivo de la elección, según ha explicado Cano. Antes, la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, ha felicitado a la Comissió “por el trabajo realizado en el programa de actos en honor a Sant Jaume y por la elección del abanderado”.

Los actos darán comienzo este domingo 12 de julio a las 21:00 horas con el concierto conmemorativo en honor al patrón por parte de la rondalla de la ACR La Barqueta en la iglesia de San Jaime. Después continuarán el viernes 24 de julio a las 20 horas con una verbena popular y a las 21 horas la gran cena de gala en honor a Santiago Apóstol en el mirador del Castell. El precio para asistir es de 50 euros para los adultos y 30 euros para los niños. Las entradas se pueden adquirir en la Casa del Fester y a través de los propios mayorales.

Es una responsabilidad y un gran honor ser el abanderado de las fiestas de Benidorm en nuestro centenario. Esperamos dar la talla Vicenta Orquí — Vicepresidenta de la Unión Musical de Benidorm

El sábado 25 comenzará la jornada con un pasacalles desde la Casa del Fester hasta la iglesia a las 11.30 horas y a mediodía tendrá lugar el repique de campanas y un bombardeo aéreo en la Plaza de la Senyoria.

Por la tarde, a las 18.30 comenzará el pasacalles en la Casa del Fester junto a damas y reinas de las Festes Majors Patronals. Un cuarto de hora después se recogerá la imagen de Santiago en la sede de la ACR La Barqueta y a las 19.15 se presentará el cartel anunciador de las Festes Majors Patronals en la plaza del Torrejó. A las 20 horas se nombrará al nuevo abanderado y los mayorales de honor.

Más tarde, a las 20.30 horas se celebrará una misa en honor al patrón oficiada por el párroco Juan Antonio González y el vicario Jaume Benaloy. Una vez finalizada se disparará la "estampeta" y las reinas Laura Ivars y Carmen Guillem junto a sus cortes de honor interpretarán el tradicional baile del "peuet" en la plaza de Sant Jaume. “No hay que perdérselo” ha insistido Ramón Cano. Para finalizar los actos se disparará un castillo de fuegos artificiales y se cerrará la jornada con una verbena popular en la Plaza Castelar.

Estas son las reinas de las Festes Majors Patronals de Benidorm 2026 / INFORMACIÓN

La vicepresidenta de la Unión Musical, Vicenta Orquí, ha afirmado que la entidad está “muy emocionada” y ha señalado que “es una responsabilidad y un gran honor ser el abanderado de las fiestas de Benidorm en nuestro centenario. Esperamos dar la talla”. Asimismo, Elena Antón, la secretaria de la entidad, ha recalcado que “el acta más emocionante y sentida de todas fue cuando la junta directiva aceptaba por unanimidad el cargo de abanderado”.

Por último, la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, ha vuelto a felicitar a la UMB “por ser los abanderados en su centenario y porque sé la gran emoción que supone para ellos y el orgullo para todos nosotros”. La edil también ha animado a todos los benidormenses a que se sumen a la cena del día 24 en la plaza del Castell.