Altea da un nuevo paso para consolidarse como Destino Turístico Inteligente con una auditoría de 261 indicadores

Altea ha iniciado una nueva fase en su estrategia para consolidarse como uno de los referentes nacionales en turismo inteligente. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso de diagnóstico que exige la metodología de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), “un paso necesario para renovar el compromiso adquirido por el municipio tras la firma del nuevo protocolo de adhesión en septiembre de 2023 y mantener su posición dentro de esta red impulsada por el Gobierno de España”, según ha indicado la concejala de Turismo, Xelo González, este viernes.

El proceso se desarrolla con el apoyo de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, encargado de coordinar el modelo DTI a nivel nacional.

González ha indicado que la actuación comienza “con una completa auditoría del destino que permitirá evaluar el grado de desarrollo de Altea mediante una metodología basada en 97 requisitos y 261 indicadores distribuidos en cinco grandes áreas: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad”. A partir de este análisis “se elaborará un diagnóstico que servirá para identificar fortalezas y aspectos de mejora”. Y posteriormente, SEGITTUR “emitirá una batería de recomendaciones para que el municipio continúe avanzando hasta alcanzar todos los estándares que exige el reconocimiento como Destino Turístico Inteligente”, ha explicado la edil.

Un modelo para mejorar la gestión del turismo

Xelo González ha añadido que “más allá de una certificación, la metodología DTI persigue transformar la gestión turística de los municipios mediante un sistema de mejora continua”, de tal manera que el modelo promueve “una planificación basada en datos, la coordinación entre administraciones y empresas, la incorporación de nuevas tecnologías y la adopción de medidas que hagan compatible el crecimiento turístico con la protección del territorio y el bienestar de los residentes”.

González ha destacado que continuar trabajando bajo esta metodología “permitirá reforzar el liderazgo de Altea en la transformación del destino, optimizar recursos públicos y privados, mejorar la cooperación entre todos los agentes implicados y aumentar la competitividad del sector turístico local”. Además, ha aseverado que entre los beneficios previstos “también figuran una mejor experiencia para el visitante, el impulso a la innovación empresarial y un posicionamiento más sólido del municipio dentro de un mercado turístico cada vez más exigente”.

Xelo Gonzalez, concejala de Turismo de Altea. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Un reconocimiento con proyección internacional

El programa Destinos Turísticos Inteligentes es una iniciativa promovida por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionada por SEGITTUR con el objetivo de modernizar la gestión de los destinos españoles. El modelo desarrollado en España se ha convertido en una referencia internacional y ha sido reconocido como buena práctica por organismos como la Organización Mundial del Turismo (actual ONU Turismo), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, forma parte de la Agenda Urbana Española.

Al respecto, la metodología establece un sistema de evaluación permanente que permite adaptar la gestión turística a los nuevos retos del sector, desde la digitalización hasta la sostenibilidad ambiental o la accesibilidad universal.

Pionera entre los municipios de menos de 50.000 habitantes

La apuesta de Altea por este modelo no es nueva. Xelo González ha recordado que Altea “fue uno de los primeros municipios de la Comunitat Valenciana en incorporarse a la Red DTI y, en 2022, logró un hito al convertirse en el primer destino español de menos de 50.000 habitantes en obtener la certificación de la norma UNE 178501:2018 de Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes”.

Aquel reconocimiento acreditó que el Ayuntamiento alteano había implantado un sistema de gestión alineado con los principios de innovación, sostenibilidad, accesibilidad, gobernanza y uso de la tecnología aplicados al turismo.

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Por último, la concejala de Turismo ha manifestado que “con el nuevo diagnóstico iniciado este año, Altea busca consolidar ese camino y mantener una estrategia que combina la conservación de su patrimonio natural y cultural con la innovación en la gestión del destino. El objetivo es seguir ofreciendo un turismo de mayor calidad, más sostenible y capaz de generar beneficios tanto para quienes visitan la localidad como para quienes viven en ella”, ha apostillado.