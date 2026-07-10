Miguel Lago abre con un éxito rotundo el ciclo de comedia “Lo Nunca Visto” en SkyFest Benidorm

El reconocido humorista gallego Miguel Lago llegó y conquistó Benidorm en una velada única de risas, gastronomía, cervecitas al aire libre y música, con su show titulado “LAGO”. La actuación marcó el comienzo del ciclo de monólogos “Lo Nunca Visto”, con los mejores cómicos del panorama nacional cada jueves de julio y agosto, dentro de la gran apuesta por el humor veraniego de SkyFest Benidorm.

Ante un patio de butacas prácticamente abarrotado y totalmente entregado, Miguel Lago, siempre impecable y de traje, demostró por qué es uno de los máximos referentes del stand-up comedy en España.

El humorista gallego Miguel Lago conquistó al público de Benidorm con su show “LAGO”, que dio inicio al ciclo veraniego de monólogos de SkyFest. / INFORMACIÓN

El cómico se metió al público en el bolsillo desde los primeros minutos de una actuación memorable, incluida una pequeña “crisis” por un fallo en el fluido eléctrico, que el artista solventó de viva voz contando una anécdota similar al grito de “¡no me callarán!”, arrancando la primera ovación de la noche.

La experiencia de “Lo Nunca Visto” fue mucho más allá de la comedia pura. Desde la apertura de puertas, los asistentes pudieron disfrutar del novedoso formato del recinto, combinando las risas con una cuidada zona gastronómica y de relax, además de una sesión con DJ que amenizó el fin de fiesta posterior al show.

Alex Fratini, CEO de SkyFest Benidorm, celebró el éxito del estreno, destacando el objetivo del ciclo de potenciar la oferta cultural y turística de la ciudad con los mejores cómicos del país. Además, recordó que “Lo Nunca Visto no para” y que para el próximo jueves está programada la actuación de Grison, conocido integrante del programa de televisión La Revuelta, con entradas ya a la venta.

Calendario de actuaciones: un verano de risas en SkyFest Benidorm

Todas las actuaciones tendrán lugar los jueves de julio y agosto a las 21:00 horas en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

16 de julio, Grison: conocido por su papel en el programa de televisión La Resistencia, Grison ha llevado el beatbox y la comedia a otro nivel. Su show es pura improvisación, interacción con el público y momentos que no se repiten.

23 de julio, David Cepo: trae su comedia afilada y su energía inagotable al escenario. Una propuesta para reír sin parar con uno de los monologuistas más frescos del circuito.

30 de julio, Alex Clavero: el humor inteligente y observacional de Alex Clavero, el conocido Francotirarock de Rock FM, ve la vida cotidiana desde una perspectiva completamente nueva y desternillante.

6 de agosto, Luis Piedrahita: maestro de la comedia y la magia, combina ingenio, humor absurdo y pequeños trucos que dejarán al público con la boca abierta.

13 de agosto, David Puerto: humor fresco y descarado, con una capacidad para improvisar y conectar con el público que lo hace único en cada actuación.

20 de agosto, Isabel Rey: rompe moldes con su comedia potente y sin filtros. Una voz imprescindible del stand-up español.

27 de agosto, Miguel Miguel: cierra la temporada con su humor surrealista y su puesta en escena única.