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Pérez Llorca preside el Pleno del Consell en La Nucia para celebrar los 321 años de su fundación

El presidente destaca la apuesta de la localidad es "una de las ciudades referentes de toda Europa en materia deportiva” y anuncia que en breve se iniciarán las obras del segundo instituto

Pleno del Consell en La Nucia

Pleno del Consell en La Nucia / INFORMACIÓN

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Nucia

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado La Nucia con motivo del 321 aniversario de su fundación, donde ha presidido el Pleno del Consell que se ha celebrado en el edificio de l'Esport de la localidad.

Previamente, el jefe del Consell ha mantenido un encuentro con el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y el resto de la corporación municipal.

Pérez Llorca con el alcalde en su visita a La Nucia

Pérez Llorca con el alcalde en su visita a La Nucia / INFORMACIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente ha destacado esta población como “una de las ciudades referentes de toda Europa en materia deportiva” y ha subrayado el compromiso de la Generalitat con el municipio. En este sentido, ha aludido a la construcción del colegio número 3 y ha indicado que “en breve se iniciarán las obras de ese segundo instituto que va a tener la ciudad”.

Incendio Los Gallardos

El jefe del Consell también se ha referido al incendio de Los Gallardos en Almería y ha indicado que ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía “todos aquellos medios que considere” y “todo el apoyo de la Comunitat Valenciana”.

El presidente en el Ayuntamiento de La Nucia

El presidente en el Ayuntamiento de La Nucia / INFORMACIÓN

Asimismo, ha trasladado un mensaje de condolencias a los familiares de las personas que han fallecido en este trágico incendio.

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Pérez Llorca ha resaltado además la importancia de seguir las indicaciones de los organismos oficiales ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios, al tiempo que ha solicitado a la población “máxima precaución”.

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