Aquel verano del 56 que Sylvia Plath encontró su hogar en Benidorm

La escritora, poetisa y premio Pulitzer Sylvia Plath pasó parte de su luna de miel con su marido, el también poeta Ted Hughes, en Benidorm. El Ayuntamiento ha querido conmemorar con diversas actividades el 70 aniversario de su estancia en la ciudad, desde mediados de julio a finales de agosto de 1956.

El alcalde, Toni Pérez, y la concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, han presentado este viernes en la Casa Museo de L’Hort de Colón parte de esta programación, que se inicia con la realización de un mural que recrea la icónica fotografía de Plath en la playa, elaborado por el artista ilicitano Javi Pérez y que puede verse en uno de los muros de la playa de Levante, a la altura de El Torrejó.

"Por fin hemos encontrado nuestro sitio, nuestro hogar" son las palabras que acompañan la imagen de Plath en este mural, las mismas que trasladó a su madre en una carta fechada el 14 de julio de 1956 y escrita ya desde Benidorm.

El primer edil ha recordado que sobre su primera impresión sobre Benidorm ahondaría un poco más la artista en esa misma carta indicando: "En cuanto vi el pueblecito a lo lejos, después de viajar una hora a través de colinas desérticas de arena roja, olivares polvorientos y matorrales, que son de los más típicos por aquí, y vi el brillo azul del mar, la perfecta curva de la playa, las inmaculadas casas y calles blancas, como una pequeña ciudad de ensueño, el instinto nos dijo que aquel era nuestro hogar".

Cartas

Pérez ha asegurado que gracias a estas cartas y a otras en las que plasmó sus sentimientos y emociones, y también por diversos artículos –especialmente "Cuaderno de bocetos de un verano español" publicado en un diario americano en noviembre de ese año–, "sabemos que Benidorm dejó una honda huella" en la renombrada autora.

"Fueron casi seis semanas que impactaron plenamente en la vida, en el ánimo y en la obra poética y también pictórica de Sylvia Plath”, a quien Benidorm le inspiró poemas como "La remendadora de redes", "Los melones" o "La Partida", además de convertirlo en el tema central de las cartas y diarios que escribió entre mediados de julio y finales de agosto de aquel 1956.

Y es que, por todo el material firmado por la estadounidense durante aquellas semanas, se tiene constancia de que en Benidorm, Sylvia Plath "fue feliz y se reafirmó como la gran artista que era, con una proyección impresionante que se cumplió en los años siguientes; en Benidorm Sylvia Plath escribió, Sylvia Plath dibujó y Sylvia Plath se rindió a los encantos y genuinidad de la localidad, del entorno y de sus gentes".

Además, ha resaltado Pérez, puso a la localidad "el mapa de sus lectores, particularmente anglosajones, y sumando su voz y su pluma a la de otros literatos y artistas que antes y después tuvieron en Benidorm una fuente de inspiración".

El alcalde invita a "leer a Sylvia Plath, adentrarse en su figura y mirar a Benidorm con los mismos ojos que ella lo miró"

Durante la presentación de estas actividades, Toni Pérez ha avanzado que la programación se prolongará hasta finales de año y que incluirá iniciativas muy diversas, todas ellas enfocadas a dar visibilidad y poner en valor la obra y figura de la escritora y a dar a conocer entre residentes y visitantes, nacionales y británicos principalmente, el vínculo que hace ahora siete décadas se estableció entre la poetisa y Benidorm.

Contacto con la hija

Asimismo, ha explicado que desde el Ayuntamiento se ha contactado con Frieda Hughes Plath, la hija de Plath y Hughes, para hacerle partícipe de esta iniciativa municipal, habiendo recibido como respuesta su agradecimiento y sus mejores deseos para los actos que están previstos.

Por lo que se refiere a los actos propiamente dichos, y tras la realización del mural en El Torrejó, después del verano se pondrá en marcha una ruta temática, diseñada desde la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural, y que recorrerá algunos de los puntos más señalados de la estancia de la escritora y Ted Hughes en Benidorm.

El alcalde y la edil de Patrimonio Histórico, en la presentación de la programaicón en torno a co aniversario Sylvia Plath 01 / INFORMACIÓN

Está previsto que esta ruta se desarrolle en castellano y en inglés, quedando su contenido posteriormente alojado en la web municipal y los puntos claramente referenciados en la vía pública. Coincidiendo con esta ruta, además, se realizará un concurso de fotografía a través de Instagram centrado en esos espacios que habitó

También después del verano se desarrollará una jornada de sketching, en la que los participantes realizarán dibujos a mano alzada en torno a la figura de la artista.

Además, se ha programado una conferencia del profesor Pasqual Almiñana, así como la reedición en castellano, valenciano e inglés del artículo que escribió años atrás al respecto, con el título de "Quan Sylvia Plath va vindre a Benidorm".

El alcalde ha destacado que en las últimas décadas la figura de Sylvia Plath ha protagonizado numerosos proyectos audiovisuales, ya sean propuestas biográficas sobre su vida y obra, o bien historias ficcionadas donde la autora aparece como protagonista o secundaria. Una de estas propuestas es el cortometraje "Sóc vertical però m’agradaria ser horitzontal", de la directora benidormense María Antón Cabot, que se podrá ver en una proyección pública a la que acompañarán diferentes sorpresas.

Siguiendo con las acciones, está prevista la instalación de un banco-libro tematizado. Su figura también llegará a la Biblioteca Municipal Central, donde se va a establecer un punto de lectura específico dedicado a Sylvia Plath y Ted Hughes.

Calendario

Ya de cara a final de año, la poetisa y escritora nacida en Massachusetts será la protagonista del calendario que cada Navidad lanza el Archivo Municipal.

"La programación no acaba aquí", ha matizado Toni Pérez, quien ha avanzado que en fechas sucesivas irán anunciando nuevas acciones e intervenciones en la vía pública "que nos permitirán asentar a Sylvia Plath y su obra en las calles de Benidorm".

Para finalizar, el alcalde ha trasladado el "entusiasmo" de la ciudad con esta conmemoración y ha invitado a la ciudadanía "a que nos acompañen en esta conmemoración, a que lean a Sylvia Plath y a que durante estos meses y en el futuro miren a Benidorm con los mismos ojos que ella lo miró".