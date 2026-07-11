Un hombre queda atrapado bajo su tractor tras volcar en Benimantell

Un hombre de avanzada edad ha resultado herido este sábado después de quedar atrapado bajo un tractor tras sufrir un vuelco en la zona de Fontetes, en Benimantell. Los bomberos consiguieron liberar al conductor, que presentaba varias contusiones y fue trasladado en ambulancia hasta un hospital para someterse a una valoración médica.

El aviso del accidente se recibió a las 11.36 horas, según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos del parque de Benidorm para auxiliar al hombre y retirar el vehículo agrícola que lo mantenía inmovilizado.

Un varón de avanzada edad queda atrapado bajo su tractor tras el vuelco del mismo / INFORMACIÓN

Cuando los equipos de emergencia llegaron a la zona, encontraron al conductor atrapado bajo el tractor como consecuencia del vuelco. Los bomberos tuvieron que asegurar el vehículo antes de iniciar las tareas de liberación, con el objetivo de evitar nuevos movimientos que pudieran poner en peligro tanto al herido como a los propios integrantes del operativo.

Los bomberos aseguraron el tractor antes del rescate

Una vez estabilizada la maquinaria, los efectivos pudieron acceder hasta el hombre y sacarlo de debajo del tractor. Tras ser liberado, se comprobó que estaba consciente y que, en principio, únicamente presentaba contusiones provocadas por el accidente.

En el lugar también se encontraba un equipo sanitario con una ambulancia. Los profesionales atendieron al herido después del rescate y decidieron trasladarlo a un centro hospitalario para realizarle nuevas pruebas y comprobar el alcance exacto de las lesiones.

En la intervención participaron una unidad de mando de jefatura y una bomba urbana pesada. El dispositivo estuvo formado por un sargento, un cabo y cuatro bomberos pertenecientes al parque de Benidorm.

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La actuación del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante finalizó a las 14.04 horas, dos horas y 28 minutos después de recibirse el aviso. Para entonces, el hombre ya había sido liberado y se encontraba bajo la atención de los sanitarios, que se encargaron de su traslado al hospital para completar la evaluación de las contusiones sufridas.