Un hombre queda atrapado bajo su tractor tras volcar en Benimantell
El conductor fue trasladado al hospital con varias contusiones
Un hombre de avanzada edad ha resultado herido este sábado después de quedar atrapado bajo un tractor tras sufrir un vuelco en la zona de Fontetes, en Benimantell. Los bomberos consiguieron liberar al conductor, que presentaba varias contusiones y fue trasladado en ambulancia hasta un hospital para someterse a una valoración médica.
El aviso del accidente se recibió a las 11.36 horas, según la información facilitada por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos del parque de Benidorm para auxiliar al hombre y retirar el vehículo agrícola que lo mantenía inmovilizado.
Cuando los equipos de emergencia llegaron a la zona, encontraron al conductor atrapado bajo el tractor como consecuencia del vuelco. Los bomberos tuvieron que asegurar el vehículo antes de iniciar las tareas de liberación, con el objetivo de evitar nuevos movimientos que pudieran poner en peligro tanto al herido como a los propios integrantes del operativo.
Los bomberos aseguraron el tractor antes del rescate
Una vez estabilizada la maquinaria, los efectivos pudieron acceder hasta el hombre y sacarlo de debajo del tractor. Tras ser liberado, se comprobó que estaba consciente y que, en principio, únicamente presentaba contusiones provocadas por el accidente.
En el lugar también se encontraba un equipo sanitario con una ambulancia. Los profesionales atendieron al herido después del rescate y decidieron trasladarlo a un centro hospitalario para realizarle nuevas pruebas y comprobar el alcance exacto de las lesiones.
En la intervención participaron una unidad de mando de jefatura y una bomba urbana pesada. El dispositivo estuvo formado por un sargento, un cabo y cuatro bomberos pertenecientes al parque de Benidorm.
La actuación del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante finalizó a las 14.04 horas, dos horas y 28 minutos después de recibirse el aviso. Para entonces, el hombre ya había sido liberado y se encontraba bajo la atención de los sanitarios, que se encargaron de su traslado al hospital para completar la evaluación de las contusiones sufridas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El refugio de Alaska y Mario en Benidorm: el rastro donde posan como “antigüedades a la venta”
- Los bomberos de Benidorm entregan 8.760 euros a ADELA-CV tras el éxito de su carrera solidaria
- La ruta de senderismo más completa de Alicante para hacer en familia: fácil, con vistas al mar y con un faro visitable
- El pueblo del interior de Alicante que esconde una cascada en pleno centro urbano: ideal para refrescarse en verano
- La Vila Joiosa pone en marcha un grupo policial de respuesta rápida
- El vídeo de un agente inmobiliario sobre Benidorm: 'Por fin entendí por qué los europeos están obsesionados con Benidorm
- La Vila Joiosa presenta los cargos de las fiestas de Moros y Cristianos de 2026
- El Castell de l’Olla d’Altea celebra su 40 aniversario con dos referentes artísticos al frente de su imagen y pregón